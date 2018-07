Versuchter Überfall

Rheinbach. Ein unbekannter Mann hat am späten Montagabend in Rheinbach eine Angestellte in einer Spielhalle mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2018

Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe betrat am Montag gegen 22.35 Uhr ein Unbekannter eine Spielhalle an der Straße "Kleine Heeg" in Rheinbach und forderte eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf. Laut Polizeiangaben wurde dem unbekannten Mann daraufhin Bargeld ausgehändigt, welches er in einen schwarzen Rucksack packen ließ.

Im Anschluss verließ er die Spielhalle und rannte samt der Beute in Richtung Bahngleise davon. Wie die Polizei mitteilte, blieb die Fahndung im näheren Umfeld das Tatortes ohne Erfolg.

Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1.85 Meter groß

20 bis 30 Jahre alt

brauner Kapuzenpullover

weißes Tuch vor dem Gesicht

trug blaue Jeans und Einweghandschuhe

sprach akzentfrei deutsch

trug einen schwarzen Rucksack

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.