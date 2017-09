Rettungseinsatz in Rheinallee

Bad Godesberg. Ein Feuer hat am Samstagabend einen Rettungseinsatz in der Seniorenresidenz Rheinallee in Bad Godesberg ausgelöst. Drei Pflegekräfte wurden leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2017

Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Einsatz in der Seniorenresidenz Rheinalle ausrücken. In einem Wäschelager war ein Feuer ausgebrochen. Aus einem Fenster im Erdgeschoss drang dichter Qualm.

Die Pflegekräfte vor Ort reagierten umsichtig, laut Einsatzleiter Jürgen Eck, und beließen die älteren Leute zuerst auf ihren Zimmern um sie von den verqualmten Fluren fernzuhalten. Alle übrigen Leute wurden nach draußen oder in sichere Bereiche in Sicherheit gebracht.

Zwei Pflegerinen erlitten bei eigenen Löschversuchen eine leichte Rauchvergiftung und wurden von den Rettungskräften vor Ort versorgt und und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hatte das Feuer nach Eintreffen schnell gelöscht. Eine dritte Person klagte aufgrund der massiven Aufregung über Kreislaufprobleme und wurde ebenfalls medizinisch betreut.

"Das Wäschelager ist nicht mehr nutzbar und wird gesichert!, erklärte Einsatzleiter Eck. Aufgrund der Überdruckbelüftung durch die Feuerwehr kann der Betrieb in der Seniorenresidenz weiterlaufen. Die Wohnräume sind rauchfrei. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.