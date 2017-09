Feuerwehreinsatz

Bonn-Lengsdorf. Zu einem Feuer Im Weiler in Bonn-Lengsdorf musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag ausrücken. Ersten Angaben zufolge hatten die Bewohner die Wohnung verlassen und das Essen auf dem Herd vergessen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2017

Mit 25 Einsatzkräften war die Feuerwehr am frühen Samstagnachmittag in Lengsdorf am Schieffelingsweg in der Straße Im Weiler im Einsatz. Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang dichter Qualm aus der Wohnung.

Die Bewohner waren laut Einsatzleiter Hans Peter Halbach zum Einsatzzeitpunkt nicht zu Hause und hatten vermutlich das Essen auf dem Herd vergessen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte den Einsatz zügig beenden. Verletzt wurde niemand.