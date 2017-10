Brand in Mehrfamilienhaus

Troisdorf . In Troisdorf musste die Feuerwehr am Freitagabend einen Wohnungsbrand löschen. Eine Frau musste mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Aktuell prüft die Polizei mögliche Einbruchspuren an der Haustür. Die Wohnung wurde daher vorsorglich beschlagnahmt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.10.2017

Die Feuerwehr Troisdorf musste am Abend zu einem Wohnungsbrand in die Straße "Am Bergeracker" ausrücken. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stand eine Wohnung in Flammen. Zur Zeit des Brandes, waren keine Personen in der betroffenen Wohnung.

Der entstandene Rauch zog über den Balkon in die darüberliegende Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort bekam eine Anwohnerin eine Rauchgasvergiftung und wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Nach kurzer Zeit brachte sie den Brand unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen.

Foto: Alf Kaufmann Polizeibeamte suchen nach Einbruchsspuren an der Wohnungstür.

Die Polizei prüft aktuell mögliche Einbruchspuren an der Haustür. Die Wohnung wurde daher vorsorglich von den Beamten vor Ort beschlagnahmt.