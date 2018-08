Les Epesses/Frankreich. In Frankreich sind sechs Krähen darauf trainiert worden, Zigarettenstummel und anderen Müll aufzusammeln und zu entsorgen. Ein Video zeigt die cleveren Tiere bei ihrer "Arbeit".

Von Jana Henseler, 16.08.2018

Müll ist ein allgegenwärtiges Problem des Menschen. Herumliegender Abfall ist eine Gefahr für die Umwelt und verschandelt Landschaften. Der historische Themenpark Puy de Fou in Frankreich hat einen neuen Ansatz für sich entdeckt, um Müllflut Herr zu werden. Dort arbeiten nun tierische Müllentsorger.

Sechs Krähen tragen seit geraumer Zeit dazu bei, den Park sauberer zu halten. Das zeigt ein kürzlich auf Twitter veröffentlichtes Video der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Krähen sammeln Zigarettenstummel und Müll ein und bringen diese in einen dafür vorgesehenen hölzernen Behälter.

Chrisophe Gaborit ist Falkner im Puy de Fou. Er sagt im Interview: "Krähen sind soziale, gesellige Vögel, die in Kolonien leben und sehr intelligent sind. Sie verstehen, dass sie für jeden gebrachten Fetzen Papier Futter bekommen. Dadurch machen sie das den ganzen Tag - und das freiweillig."

VIDEO: Six crows specially trained to pick up cigarette butts and rubbish are put to work at a French historical theme park pic.twitter.com/y0RxYwlF07