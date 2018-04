Bonn. Mit einem fünfstelligen Bußgeld ist zu rechnen, wenn man eine Wespe tötet oder dem Insekt anderen Schaden zufügt. Für Allergiker hingegen gelten eigene Regeln.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.04.2018

Wenn es warm wird und die ersten Mahlzeiten im Freien eingenommen werden, dann wird es auch wieder Zeit für Wespen, den Flugbetrieb aufzunehmen. Das kann mitunter für den Menschen lästig werden. Besonders dann, wenn die Tiere hartnäckig sind und sich auf alles stürzen, was schmeckt und erfrischt.

Häufig geht es dann mit einer ordentlichen Wut im Bauch auf die Jagd nach dem Insekt. Schlappen, Fliegenklatschen oder Handtücher dienen dabei als Waffen. Was wohl kaum jemandem bewusst ist: Dieser Aktionismus kann große finanzielle Konsequenzen haben. Wenn man ohne vernünftigen Grund Wespen fängt, verletzt oder tötet, muss man in Nordrhein-Westfalen mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen. Selbst die grundlose Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzugs- oder Ruhestätten kann ebenfalls mit bis zu 50.000 Euro belegt werden, wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) bestätigt. Das gilt vor allem für besonders geschützte Wespenarten wie zum Beispiel die Kreiselwespe oder Knopfhornwespe. Die entsprechenden Zahlen sind im Bußgeldkatalog zu finden.

In Rheinland-Pfalz käme man beim Töten einer Wespe vergleichsweise glimpflich davon: Hier wird ein Bußgeld von "nur" bis zu 5.000 Euro fällig. Wildlebende Tiere sind in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützt. "Es ist verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzten oder zu töten" heißt es im Gesetz. "Ein Erfolg beim Artenschutz durch hohe Bußgelder ist nur schwer an Zahlen messbar", erklärt Melanie von Orlow vom NABU. "Viele Menschen gehen bei diesem Thema eher etwas lockerer an die Sache."

Zehn Tipps zum Schutz vor Insektenstichen Foto: DPA Ob kleiner Snack oder großes Picknick: Decken Sie Speisen ab und schauen Sie immer genau hin, was Sie essen. Denn sowohl herzhafte als auch besonders süßes Essen locken Insekten an.

Foto: Gero Breloer/dpa Viele Menschen reagieren panisch, wenn sie von einer Wespe umschwirrt werden. Doch das ist genau falsch, denn hektische Bewegungen oder Anpusten machen die Insekten aggressiv. Wenn Sie einfach ruhig sitzen bleiben und die Tiere ignorieren, sollten diese Sie im Normalfall in Ruhe lassen.

Foto: Liebeskind Berlin Im Sommer möchte man seiner Haut so viel Sonne wie möglich gönnen. Doch wer auf Nummer sicher gehen will, greift zur klassischen Sommerkleidung: hell, leicht und eher eng anliegend. Bunte Farben ziehen die Insekten nämlich an; in weiten Kleidern verfangen sie sich leicht. Nebenbei sind Textilien ein guter Schutz gegen gefährliche UV-Strahlen.

Foto: Franziska Gabbert Verzichten Sie auf Parfüm: Benutzen Sie keine Sonnencreme mit intensivem Parfüm oder anderen Duftstoffen. Gleiches gilt für Deodorants und Haarspray. Der Grund: Insekten werden von intensiven Düften angezogen.

Foto: Silvia Marks Im Sommer läuft man gerne barfuß über die Wiese. Besser ist es jedoch, Schuhe mit einer fest anliegenden Sohle zu tragen, da sich Bienen häufig in Bodennähe aufhalten, um Nektar zu sammeln. Wer aus Versehen auf eine Biene tritt, wird häufig auch gestochen, da sie sticht, um sich zu verteidigen.

Foto: DPA Wespen lieben zuckerhaltige Getränke und setzen sich gerne in Trinkgläser oder an unverschlossene Flaschen. Versehentlich eine Wespe zu verschlucken, kann sehr gefährlich werden – ein Stich in den Mund oder in den Hals sogar lebensbedrohlich. Deshalb unbedingt beachten: Trinkgefäße stets verschlossen halten und mit einem Strohhalm trinken.

Foto: dpa Wespen halten sich gerne in der Nähe von Mülleimern auf, da sie dort Nahrung im Überfluss finden. Gehen Sie auf Distanz zu Mülleimern und meiden Sie öffentliche Mülltonnen. Ihren unterwegs anfallenden Abfall entsorgen Sie besser zu Hause.

Foto: Friso Gentsch Treten im Fall eines Insektenstichs auffällige körperliche Reaktionen wie Kurzatmigkeit, Hautausschlag oder Übelkeit auf, sollte umgehend der Notarzt gerufen werden. Es empfiehlt sich daher, das Handy mit sich zu führen. Allergiker sollten ihre Notfallmedikation stets dabei haben.

Foto: DPA Bei Insektengiftallergie: Klären Sie Ihre Freunde und Bekannten auf Menschen, die bereits von einer Insektengiftallergie wissen, sollten Ihr Umfeld über die Allergie und notwendige Hilfsmaßnahmen aufklären. So wissen diese, was im Notfall zu tun ist.

Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa Eine Allergie-Impfung mit Insektengift bietet Allergikern wirkungsvollen Schutz vor einem potenziell lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock. Die sogenannte spezifische Immuntherapie (SIT) wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausdrücklich empfohlen.

Insgesamt betrachtet werden einzelne Tötungen von Wespen nicht verfolgt. Sollten aber Nester und Kolonien umgesiedelt oder vernichtet werden, muss man als Zeuge zunächst Beweise sammeln. Danach kann man die untere Umweltschutzbehörde einschalten. "Leider ist es danach meistens zu spät und ein Bußgeld hilft keinem weiter", so von Orlow.

Allergiker können jetzt aber durchatmen: Sie haben die "Lizenz zum Töten" und dürfen aus gesundheitlichen Gründen bis zum Äußersten gehen. Ein Bußgeld wird hier nicht fällig. Dass bereits ein Wespengegner mit einem Bußgeld für das Töten einer Wespe belangt wurde, konnte der Naturschutzbund nicht bestätigen. Ein solcher Fall sei bislang nicht bekannt.