Vorsicht vor Insektenstichen

Foto: Liebeskind Berlin

Im Sommer möchte man seiner Haut so viel Sonne wie möglich gönnen. Doch wer auf Nummer sicher gehen will, greift zur klassischen Sommerkleidung: hell, leicht und eher eng anliegend. Bunte Farben ziehen die Insekten nämlich an; in weiten Kleidern verfangen sie sich leicht. Nebenbei sind Textilien ein guter Schutz gegen gefährliche UV-Strahlen.