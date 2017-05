Öffnungszeiten von Blumenläden am 14. Mai

Ein Strauß Tulpen erfreut jede Mutter an Muttertag.

Bonn. Vergessen ein Geschenk zum Muttertag am 14. Mai zu besorgen? Wir haben aufgelistet, welche Blumenläden und Floristen geöffnet haben, um auch noch kurzfristig einen frischen Strauß zu kaufen.

Von Nadine Vogelsberg, 13.05.2017

Am Muttertag überreichen Kinder häufig selbst gebastelte Geschenke, größere haben vielleicht eine Schachtel Pralinen gekauft oder gleich einen Ausflug mit Mama organisiert. Wer noch einen Strauß frischer Blumen an die Mutter überreichen will, der kann entweder selbst welche pflücken, oder beim Floristen vorbeischauen.

Wir haben aufgelistet, wo am 14. Mai noch frische Blumen zu bekommen sind:

1 Blumen Hamann

Blumen Hamann in der Reichsstraße 68 in Bonn-Röttgen hat am Sonntag zwischen 10.30 und 12 Uhr geöffnet.

2 Blumen am Schloss

Zwischen 10 und 12 Uhr können in Bonn-Poppelsdorf noch Blumen erstanden werden. Blumen am Schloss befindet sich in Clemens-August-Straße 39.

3 Blumen Theo Keller

Bei Theo Keller haben Frühaufsteher die Gelegenheit, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr, einen Blumestraß zu kaufen. Das Geschäft befindet sich in der Justus-von-Liebig-Straße 40 in Bonn-Dransdorf.

4 Blumen Hegemann

Blumen Hegemann öffnet wegen Muttertag bereits um 8 Uhr und bleibt bis 13 Uhr geöffnet. Der Florist ist im Platanenweg 75 in Bonn-Beuel ansässig.

5 Blumen Köppler

Am Sonntag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr können bei Blumen Köppler in der Elsa-Brändsröm-Straße 72 in Bonn-Beuel Blumen erstanden werden.

6 Floristik Kamp

In Bonn Endenich gibt es bei Floristik Kamp in der Endenicher Straße 309 in Bonn-Endenich Blumen. Extra zu Muttertag ist das Geschäft zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet.

7 Floristik Hans Möhle

Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr hat Floristik Hans Möhle in der Friedrich-Wöhler-Straße 21-23 in Bonn-Buschdorf geöffnet.

8 Blumen Richter

Blumen Richter in Bonn-Vilich-Müldorf hat an Muttertag zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet. Der Florist befindet sich Am Herrengarten 65.

9 Blumen Wahlen

Bei Blumen Wahlen gibt es am Sonntag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr frische Blumen in der Kessenicher Straße 2019 in Bonn-Dottendorf.

10 Timme Blumenfachgeschäft

Im Blumenfachgeschäft Timme können zwischen 10 und 12 Uhr Blumen erstanden werden. Das Geschäft ist in der Servatiusstraße 54 in Bonn-Dottendorf zu finden.

11 Blumen und Deko

Nach Ankündigung ist es möglich, am Sonntag bei Blumen und Deko in der Pützstraße 44 in Bonn Kessenich Blumen zu erhalten. Das Geschäft ist unter der Telefonnummer 0228/5288399 zu erreichen.

12 Die Blüte

In Niederkassel hat die Niederlassung von Die Blüte, der Blumehof Scheidweiler, an Muttertag zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet. Der Blumenhof befindet sich an der Spicher Straße 28, Niederkassel.

13 Blumen online bestellen

Wer keine Zeit hat, selbst zum Blumenhändler zu gehen, kann einen Muttertagsgruß auch online bestellen.