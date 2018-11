Bonn/Region. Einen warmen Tee bei flackerndem Kerzenlicht trinken wohl die meisten gern. Doch allzu schnell können unbeaufsichtigte Kerzen einen verheerenden Wohnungsbrand auslösen. Hier gibt es Tipps zum Brandschutz in der Weihnachtszeit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Die Kerzen flackern, das Kaminfeuer wärmt, die Weihnachtstage nähern sich mit großen Schritten. Doch gerade in der Adventszeit kann aus dem besinnlichen Kerzenschein allzu schnell ein verheerender Brand werden. Allein im vergangenen Jahr fingen in Nordrhein-Westfalen mehr als 1.000 Adventskränze und Weihnachtsbäume Feuer. Dies lässt sich vermeiden. Hier gibt es Tipps zum Brandschutz in der besinnlichen Zeit.

1 Weihnachtsbäume richtig aufstellen

Damit Weihnachtsbäume und Adventskränze länger frisch bleiben, sollten diese am besten bis zu ihrer Verwendung in einen mit Wasser gefüllten Behälter gestellt werden. In Innenräumen trocknen die Zweige und Tannennadeln schnell aus - und das macht sie leicht entflammbar. Sobald der Baum ausgetrocknet ist, dürfen keinesfalls mehr brennende Kerzen auf diesem stehen.

Außerdem sollten Weihnachtsbäume ausschließlich in kipp- und standsicheren Ständern stehen.

2 Kerzen sichern

Eine der häufigsten Brandursachen sind laut Kreisfeuerwehrverband des Rhein-Sieg-Kreises entzündete Kerzen. Diese sollten niemals unbeaufsichtigt brennen und stets in einer standfesten, nicht brennbaren Halterung stehen.

Ebenfalls ist Vorsicht geboten, sobald Kerzen auf dem ausgetrockneten Adventskranz stehen. Trockene Tannennadeln entzünden sich schnell.

3 Rauchmelder anbringen

Rauchmelder sind auch für Privatpersonen mittlerweile gesetzliche Pflicht. Wer dennoch bislang noch keine montiert hat, sollte dies dringend nachholen. "Rauchmelder können lebensrettend sein", betont Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg. "Sie warnen frühzeitig und verhindern so eine Ausbreitung des Brandes".

4 Im Notfall: Schnell reagieren

Die Feuerwehr rät dazu, immer einen Eimer Wasser oder einen tragbaren Feuerlöscher bereitzuhalten. Auch eine Blumensprühflasche kann im Zweifelsfall einen schlimmen Brand verhindern.

Sollte das Feuer doch ausbrechen, gilt: Notruf unter der Nummer 112 wählen und das brennende Zimmer unverzüglich verlassen. Denn Sicherheit geht vor.