Diagnose Adipositas

Bonn. Die Zahl der unter Fettleibigkeit leidenden Patienten in NRW-Krankenhäusern hat sich seit 2011 nahezu verdoppelt. Bestimmte Altersgruppen sind besonders stark betroffen. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle.

Im Jahr 2016 wurden 5149 Menschen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen registriert, die wegen Adipositas stationär behandelt wurden. 2011 waren es noch 2639 Fälle. Das teilte Information und Technik Nordrhein-Westfalen als amtliche Statistikstelle des Landes mit.

Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2015 (4845 Patienten) betrug 6,3 Prozent. Der größte Anteil der behandelten Patienten lag laut der Erhebung in der Altersgruppe zwischen 35 und 55 Jahren. Knapp 70 Prozent der im Jahr 2016 wegen Fettleibigkeit behandelten Personen waren weiblich.

Die Zahl der Behandlungen in Rehabilitations- oder Vorsorgeeinrichtungen (ab 100 Betten) lag 2016 bei 3960 Personen, das waren 0,9 Prozent mehr als 2015 (3926). Die meisten Adipositas-Patienten in diesem Bereich (22,5 Prozent) waren Kinder- und Jugendliche in einem Alter zwischen zehn und 15 Jahren.

Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) kämpft seit Jahren darum, dass die Fettleibigkeit als chronische Erkrankung anerkannt wird. Als behandlungswürdig werden Menschen eingestuft, die einen sogenannten Body Mass Index (BMI) von 30 haben.

Dabei wird in drei über den BMI voneinander abgegrenzte Schweregrade unterschieden. Indikatoren für den Anteil von Körperfett und dessen Verteilung sind der Bauchumfang und das Taille-Hüfte-Verhältnis.