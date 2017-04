GA gelistet

Bonn. Burger liegen weiterhin im Trend. Statt auf labbriges Fast-Food setzen die Gastronomen heute aber auf gute Zutaten und kreative Rezepte. Wir stellen Burger-Restaurants in Bonn vor.

In den vergangenen Jahren hat Bonn, wie viele andere Städte auch, einen regelrechten Burger-Boom erlebt. Zahlreiche Restaurants wurden eröffnet, die sich auf die Hackfleischbrötchen aus Amerika spezialisiert haben. Mit labbrigem Fast-Food haben die neuen Burger allerdings nichts gemein. Die Restaurants setzen auf gute Zutaten, individuellen Geschmack und kreative Rezepte. Dazu gibt es Pommes aus Süßkartoffeln und hausgemachte Saucen.

Hamburger vegetarisch, vegan oder arm an Kohlenhydraten? Was zunächst widersprüchlich klingen mag, auch das ist in den Bonner Burger-Läden zu finden. So kommen nicht nur Fleischliebhaber auf ihre Kosten.

1 Burgermanufaktur

„Aus Leidenschaft zum Handwerk“, so lautet das Motto der „Burgermanufaktur“ in der Vorgebirgsstraße in der Nordstadt unweit des Frankenbads. Rustikal ist hier nicht nur die Einrichtung. Man setzt hier auf ehrliche Handwerkskunst mit regionalen Produkten. Die Burger tragen Namen wie „Der Tischler“ (klassischer Hamburger mit Tomate, Zwiebel, Salat, Essiggurke und Spezialsauce , 6,90 Euro) oder „Der Schmied“ (mit Bacon oder Chili-Bacon, Schwenkzwiebeln, Tomate, Essiggurke, Cheddar und Spezialsauce, 8,90 Euro).

Den Cheeseburger („Käsmacher“) gibt es wahlweise mit Ziegen-Gouda, Bergkäse, Taleggio Cheddar, Roquefort oder Parmesan (7,90 Euro). Alle Burger gibt es auch in der kleineren (und günstigeren) Variante mit einem 120-Gramm- statt 200-Gramm-Patty.

Die Burger sind auch in der vegetarischen Variante mit Bratling zu haben, außerdem gibt es einen veganen „Gärtner“ mit mariniertem Grillgemüse (7 Euro) und einen Low Carb-Burger ohne Burgerbrot. Jede Woche wird außerdem ein neuer saisonaler Burger kreiert.

Dazu gibt es Pommes aus Kartoffeln und Süßkartoffeln und viele verschiedene hausgemachte Saucen. Abgerundet wird das Angebot mit Craft Beer und selbstgemachter Limonade.

Öffnungszeiten & Kontakt

So-Do: 11.30 – 22 Uhr, Fr und Sa: 11.30 – 23 Uhr

Vorgebirgsstraße 60

53119 Bonn

Tel. (0228) 98 144 955

Keine Reservierung möglich.

burgermanufaktur-bonn.de

2 Burgerwerk

Das „Burgerwerk“ wurde im vergangenen Jahr in der ehemaligen Bio-Metzgerei Rosenberg im Beueler Zentrum an der Friedrich-Breuer-Straße neu eröffnet. Das Besondere hier: Für die Burger-Pattys aus eigener Herstellung wird nur Biofleisch verwendet. Auch die Saucen sind hausgemacht. Und die Holztische sind stilecht aus Europaletten gefertigt.

Die Auswahl reicht vom Classic Burger 200 Gramm Bio-Rindfleisch mit Tomaten, Gurken, Salat und roten Zwiebeln für 6,50 Euro bis zum „Vier-Käse-Hoch“ mit Cheddar, Bergkäse, Mozzarella und Gorgonzola (8,90 Euro). Außerdem gibt es verschiedene vegetarische und vegane Burger, beispielsweise mit Halumi, roten Zwiebelringen und Rucola (6,50 Euro) oder mit Kichererbsenpatty, Rucola, Petersilie und Sweetchilisauce (5,50 Euro).

Täglich gib es zwischen 11 und 16 Uhr ein Mittagsmenü. Für 3 Euro extra gibt es zum Burger Pommes, Salat oder Süsskartoffel-Pommes und ein Getränk nach Wahl.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Sa 11-23 Uhr, sonn- und feiertags 17-23 Uhr

Friedrich-Breuer-Straße 36

53225 Beuel

Tel. (0228) 53 46 13 55

Facebook: www.facebook.com/Burgerwerk-Bonn-124107887629427

3 Godesburger

Das Fleisch für die Pattys kommt von einer Bad Godesberger Metzgerei, die Burgerbrötchen liefert eine örtliche Bäckerei. Die Verpackungen zum Mitnehmen bestehen aus Maisstärke und sind kompostierbar. Der „Godesburger“ setzt gleich in mehrfacher Hinsicht auf Nachhaltigkeit. Das Restaurant am zentralen Moltkeplatz in Bad Godesberg wurde mit städtischen Mitteln barrierefrei gestaltet, für blinde Gäste gibt es eine Speisekarte in Brailleschrift. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite. Dafür wurde der Imbiss dieses Jahr mit dem Inklusionspreis des Landes NRW ausgezeichnet.

Den „Godesburger“ (Salat, Tomate, gebratene Zwiebelringe) gibt es ab 6,50 Euro. Der „Preisel Bert“ (7,40 Euro) überrascht mit Camembert, Preiselbeersauce und Rucola und beim „Pelle“ (2,90 Euro) wurde das klassische Burgerfleisch durch eine Bratwurstschnecke mit Ketchup und Senf ausgetauscht. Für Kinder gibt es außerdem den etwas kleineren „Pänz-Burger“ (4,90 Euro). Ein täglich wechselnder Burger wird im Menü mit Mineralwasser und Pommes für 8,90 Euro von 11.30 bis 14 Uhr angeboten.

Auch Vegetarier gehen hier nicht leer aus: Der „Grüne Wiese“ (6,90 Euro) bietet ein Getreide-Patty, Radieschen, Tomate, Gurke und Salatblätter. Außerdem können alle normalen Burger ohne Aufpreis auch mit vegetarischem Patty bestellt werden.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Fr: 11 - 21 Uhr, Fr-Sa: 11 - 22 Uhr, So: 13 - 21 Uhr

Moltkeplatz 2

53173 Bonn

Tel. (0228) 90 90 12 18

Facebook: www.facebook.com/godesburger

www.godesburger.com

4 Cowboys Burger Saloon

Die handgefertigte Rindfleisch-Pattys in „Cowboys Burger Saloon“ werden auf Lavakohle gegrillt und bekommen durch die offene Flamme ein besonderes Raucharoma. Aufgemacht ist der Imbiss an der Beethovenhalle mit mit Bar und Karrenrädern als Deko wie ein Saloon. Auch die Namen der Hackfleischbrötchen erinnern an den Wilden Westen: Der „Chuck Norris“ kommt mit Bacon und hausgemachte BBQ-Sauce (7,90 Euro), der „Django“ (7,90 Euro) punktet mit Jalapeños und Nachos, beim Cheeseburger „Clint Eastwood“ (7,90 Euro) kann der Gast zwischen Cheddar, Blauschimmelkäse und Bergkäse wählen.

Alle Burger gibt es auch als kleine (und billigere) Portion oder mit vegetarischem Gemüsepatty. Dazu gibt es neben Fritten, Country Potatoes und Sweet Potato Fries auch Coleslaw, die amerikanische Variante des Krautsalats.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Do: 11.30 - 22 Uhr, Fr :11.30 - 23 Uhr, Sa: 13 - 23 Uhr, So: 13 - 22 Uhr

Römerstraße 2

53111 Bonn

Tel. (0228) 85 04 17 02

Facebook: www.facebook.com/CowboysBurgerSaloonBonn

cowboys-burger.de

5 Bonnanza Burger Factory

Auf der Poppelsdorfer Meile wurde 2016 die „Bonnanza Burger Factory“ eröffnet. Auf der Karte stehen rund 15 verschiedene Hamburger-Varianten. Los geht es ab 6,20 Euro mit dem Hamburger (Salat Tomate, Gewürzgurke, Zwiebeln, Bonnanza-Sauce), plus Cheddarkäse wird es 70 Cent teurer. In der Chilivariante (7,50 Euro) kommen Jalapeños und Chilli Mayo mit aufs Patty, das in der Regel 200 Gramm wiegt. Ausnahme sind die edlen Iberico- und Black-Angus-Burger (125 Gramm 9,90 Euro, 250 Gramm 13,90 Euro). Folienkartoffeln kosten 6,90 und 8,90 Euro. Auch Gurkenlimonade steht auf der Karte. Außerdem gibt es jeweils einen Monatsburger.

Es gibt einen vegetarischen „Tier-Liebhaber“ mit Ziegenkäse umhüllt mit Aubergine und Zucchini, Salat und Pesto (7,90 Euro) und einen veganen Öko-Burger mit Gemüsepatty, Ruccola, Tomate, Gurke, Zwiebel und Salat (6,90 Euro).

Die Zutaten werden frisch verarbeitet und stammen aus der Region. Das Geschäft Mango nebenan liefert 80 Prozent des Obsts und Gemüses, Fleisch kommt von einem Beueler Metzger, Brot von einem Bäcker in Bonn. Hingucker im gemütlich-rustikalen Ambiente mit Backsteinwänden und nostalgischen Fabriklampen ist die liebevoll nachgebaute rote Telefonzelle aus England. Im Sommer gibt es Plätze draußen auf der Gartenterrasse hinter oder auf dem Bürgersteig vor dem Restaurant.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo- Fr: 11.30 - 22 Uhr, Sa: und So: 12 - 22 Uhr

Clemens-August-Straße 23

53115 Bonn-Poppelsdorf

Facebook: www.facebook.com/bonnanzaburger

www.bonnanza-burger.de

6 Herr Lehmann

Auf die Verbindung von Burgern und Cocktails setzt das „Herr Lehmann“ an der Ecke Thomas-Mann-Straße/ Budapester Straße am Rande des Bonner Zentrums. Das nach Sven Regeners berühmten Romanhelden benannte Burgerhaus mit dunkler Holzeinrichtung und Lounge-Atmosphäre hat mehr als 20 verschiedene Burger auf der Karte – vom herkömmlichen „Herr Lehmanns Klassiker“ (Salat, Tomate, Gurke, Soße) für 6,90 Euro bis zum „Ziegenpeter“ mit Ziegenkäse und Feigen-Senf-Soße oder dem „Basken“ mit Chorizo, Datteln und Bacon (beide 8.90 Euro). Das Fleisch wird auf dem Lavasteingrill gebraten.

Wer kein Beef-Fan ist, kann auf norwegischen Lachs oder Hähnchen ausweichen, das für exotische Geschmäcker in Limonenblättern mariniert wird und mit Curry und Ananas in den Burger kommt. Alle Burger sind auch mit vegetarischem oder veganem Patty erhältlich. Eine große Auswahl an Cocktails (Preise zwischen 6,90 und 7,90 Euro) und Weinen rundet das Angebot ab.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Do: 11.30 - 24 Uhr, Fr-Sa: 11.30 - 1 Uhr, So: 14 - 23 Uhr

Budapester Straße 11

53111 Bonn

Tel. (0228) 18 03 61 42

Facebook: www.facebook.com/HerrLehmannBurgerCocktail

7 Frittebud

Auch wenn der Kult-Imbiss am Stadthaus den Burger nicht im Namen trägt: Die Frittebud in der Nordstadt ist ein Pionier unter den Bonner Burger-Läden. Neben Pommes, Currywurst, niederländischen Frikandeln und Co. gibt es hier eine kleine Auswahl an Hamburgern – vom Basic-Burger mit 180-Gramm-Patty (4 Euro) bis zum „Big Mik“, einem Riesen-Doppel-Burger mit Käse, Zwiebeln, Bacon und 360 Gramm Hackfleisch (8,70 Euro).

Die Besonderheit: Aus einer Liste an weiteren Zutaten wie Jalapeño, gebratene Zwiebel, Spiegelei oder Schafskäse kann sich jeder einen individuellen Burger nach eigenem Geschmack zusammenstellen. Das geht natürlich auch mit der vegetarischen Variante.

Außerdem gibt es von 11 bis 15 Uhr einen täglich wechselnden Mittagstisch.Viel Platz zum Sitzen gibt es in dem Imbiss mit Diner-Barhockern, Retrolampen und Discokugel allerdings nicht.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Do: 11 bis 23 Uhr, Fr: 11 bis 1 Uhr, Sa: 18 bis 1 Uhr, So: geschlossen

Franzstraße 43

53111 Bonn

Tel. (0228) 620 88 22

Facebook: www.facebook.com/frittebud

www.frittebud.com

8 Burger your beef

Bei „Burger your Beef“ können Kunden sich online einen ganz eigenen Burger zusammenstellen und liefern lassen. Für diejenigen, die der Burgerbaukasten überfordert, gibt es zahlreiche Vorschläge für Burger- und Menüvarianten – darunter Klassikern wie der Cheeseburger (8,90 Euro) aber auch exotischere Varianten wie der Scampi-Burger (Pacific White Shrimps, Parmesan, Tomaten, Lollo Bianco, Aioli) für 9,50 Euro oder der Burger Egg’stra mit Gouda, Spiegelei und Bacon (9,90 Euro). Für einen Aufpreis von 3,30 Euro gibt es ein extra Patty dazu.

Im Burgerbaukasten werden zu 7,10 Euro als Burgergrundpreis (Brötchen und Fleisch) verschiedene Extras aufgerechnet (Sauce und Zutaten von 0,35 bis 0,85 Euro pro Zutat). Durch das Baukastensystem kann jeder Burger zum Veggie-Burger werden.

Auch hier wird mit Zutaten aus der Region geworben, es gibt acht hausgemachten Soßen und täglich frisch zubereitetes und traditionell gewürztes Fleisch. Wer zum Essen lieber vor die Tür geht, findet im minimalistisch eingerichteten Restaurant in Endenich ein Plätzchen.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Fr: 11.45-14 Uhr und 17-21.45 Uhr, Sa: 15-21.45 Uhr, So: 13-21.45 Uhr

Auf dem Hügel 63

53121 Bonn

Tel. (0228) 96 19 33 77

www.facebook.com/BurgerYourBeef

www.burgeryourbeef.de

9 Lenné-Snack

Inhaber Addi Plonka kann nicht nur Pfefferschnitzel und polnische Maultaschen, er ist auch bei der Zusammenstellung von Burger kreativ. Egal ob Putensteak, Jägersauce oder Spiegelei - alles was auf den Teller kommt, passt auch zwischen zwei Brötchenhälften. Besonders hübsch anzusehen: Der Ananasburger (5,10 Euro), so etwas wie eine Hommage an den Toast Hawai. Der Kultimbiss serviert in der Lennéstraße 57.

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Sa: 11 Uhr - 21 Uhr, sonntags und feiertags geschlossen

Lennéstraße 57

53113 Bonn

Tel. (0228) 22 43 28

Facebook: www.facebook.com/lennesnack

www.lenne-snack.de

10 Hans im Glück

Das Franchise-Unternehmen ist in Bonn inzwischen gleich dreimal vertreten: in Poppelsdorf, Beuel und am Friedensplatz im Bonner Zentrum. „Hans im Glück“ setzt auf eine Kombination aus Burgergrill und Bar, auf der Karte stehen alleine acht verschiedene Mojitos. Die Läden kommen etwas weniger individuell daher, als andere Burgerbratereien – schließlich handelt es sich um eine Kette. Typisch für die Restaurants sind Birkenstämme als Raumteiler.

Den Klassiker (6,90 Euro) gibt es auch mit Heumilchkäse (7,50 Euro). Der „Geißbock“ (8,50 Euro) mit wird Ziegenkäse, Feigensoße und Speck, der „Sommernacht“ (8,20 Euro) mit Brie, Grillgemüse-Tatar und Rauke. Für Vegetarier und Veganer wird eine große Auswahl an Bratlingen wie Olivenbratling, Walnussbratling und Weizenbratling mit vegetarischen und veganen Saucen angeboten. Auch verschiedene Salate sind auf der Karte zu finden.

Öffnungszeiten & Kontakt

Friedensplatz 14

53111 Bonn

Mo-Do: 11 - 24 Uhr, Fr und Sa: 11 - 1 Uhr, So: 12 - 23 Uhr

Tel. (0228) 98 14 07 59

Konrad-Adenauer-Platz 28

53225 Bonn

Mo-Do: 11-23 Uhr, Fr und Sa: 11-1 Uhr, So und Feiertags: 12-23 Uhr

Tel. (0228) 42 24 60 82

Clemens-August-Straße 9

53115 Bonn

Mo-Do: 11.30-24 Uhr, Fr und Sa: 11.30-1 Uhr, So: 12-23 Uhr

Tel. (0228) 94 80 4000

hansimglueck-burgergrill.de