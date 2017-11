GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Cafés in Bonn laden zum gemütlichen Kaffeetrinken ein 2. Cafés mit integrierten Läden 3. Cafés mit besonderer Kaffee-Auswahl

Bonn. Gemütliches Ambiente, röstfrischer Kaffee und süßes Gebäck – das und vieles mehr haben einige von uns ausgewählte Cafés in Bonn zu bieten. Wir geben einen Überblick, wo man schön mit Familie und Freunden zusammenkommen kann.

Von Alexandra Mölleken, 29.11.2017

1 Café „Wonne Törtchen“

Foto: Benjamin Westhoff

Im Café „Wonne Törtchen“ wird es süß und gemütlich: Unzählige Cupcakes mit cremigen, schokoladigen und fluffigen Toppings warten darauf, von den Gästen verspeist zu werden. Heiß- sowie Kaltgetränke fehlen auf der Speisekarte natürlich nicht. Das Café ist in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und zum Rhein gelegen.

Adresse: Rheingasse 4, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 12 bis 18 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr

Kontakt: 0228-38768995, cupcake@wonnetoertchen.de, www.wonnetoertchen.de

2 Café Sahneweiß

Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Wer das Café Sahneweiß betritt, kommt nicht drumherum, das vielseitige Angebot an Kuchen und Backwaren zu bewundern, das am Eingang ins Auge fällt. In der ehemaligen Konditorei werden Charme und Tradition miteinander vereint – ein großer Innenraum mit goldenen Verzierungen und ein weitläufiger Wintergarten bieten Platz für viele Gäste. Eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken, eine Frühstücks- sowie Mittagskarte und weitere Leckereien sind hier auf der Speisekarte zu finden. Auch ein großes vegetarisches und veganes Angebot ist hier erhältlich.

Adresse: Kaiserstraße 1D, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr

Kontakt: 0228-96692241, www.sahneweiß.com

3 Café Lieblich

Foto: Horst Müller

Das Café Lieblich in der Bonner Südstadt bietet verschiedene Heißgetränke, Softdrinks und ein breites Angebot für Kaffeeliebhaber an. Hausgemachte Kuchen und andere Spezialitäten sind ebenso auf der Karte zu finden. Sonntags besteht zwischen 10 und 13 Uhr die Möglichkeit zu brunchen.

Adresse: Bonner Talweg 115, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Kontakt: 0228-54889578, www.cafelieblich.de