Bonn. Welcher Wein passt zu welchem Anlass? Der Wein-o-Mat soll bei der Entscheidung helfen. Doch überzeugt das neue Tool auch? Eine Einschätzung von Weinexpertin Caro Maurer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2017

Rot oder Weiß? Leicht oder schwer? Zum Essen oder doch eher zum Feiern? Die Wahl für den richtigen Wein kann manchmal nicht ganz einfach sein. Abhilfe soll nun der Wein-o-Mat schaffen, ein neues Servicetool vom Forum Moderne Landwirtschaft.

Das Prinzip ähnelt dem des Wahl-o-mat, den die Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise zur Bundestagswahl als Orientierungshilfe online stellt. Nutzer sollen mit wenigen Klicks den passenden Wein für jede Gelegenheit finden. "Was ist der Anlass?" oder auch "Wie sollte der Wein sein?" sind zwei der Fragen, an dessen Ende das Tool eine Empfehlung gibt. Neben dem Tipp gibt es kurze Infos zum Wein. Die Weine kommen den Entwicklern zufolge aus aus den 15 beliebtesten, in Deutschland angebauten Rebsorten.

Das Forum Moderne Landwirtschaft besteht aus verschiedenen Verbänden, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche mit dem Ziel, über die moderne Landwirtschaft zu informieren. Unterstützt wurde das Forum beim Wein-o-mat vom Deutschen Raiffeisenverband.

Das sagt die Weinexpertin:

"Ein paar Klicks – und schon findet man den passenden Wein zu jedem Anlass? Ganz so einfach funktioniert das leider nicht. So ein Tool kann nur erste Orientierungshilfe bieten – nicht mehr und nicht weniger. Dabei nehmen sich die Antworten viel geschmacklichen Spielraum heraus. Manche scheint eher dem deutschen Angebot geschuldet als dem nachgefragten Anlass.

Wer einen leichten und fruchtigen Roten zum Gemüse sucht, landet bei: Dornfelder. Immerhin wird der Wein dann ganz richtig beschrieben: 'tiefdunkel, kräftig, geschmeidig, passt zu Braten, Wild und Käse'. Ganz sicher ist er aber nicht die beste Wahl zu Gemüse. Das wären beispielsweise Spätburgunder oder Beaujolais.

Für die Kombination von Wein und Essen oder Wein und Gelegenheit gibt es eben keine festen Regeln, nur Empfehlungen. Und dafür kann ein spielerisches Instrument vom „Forum Moderne Landwirtschaft“ den erfahrenen Sommelier oder Weinfachhändler einfach nicht ersetzen."