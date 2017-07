GA gelistet

Jeder kann sein Gefäß nach Lust und Laune befüllen: Tim und Hilke Deinet führen den verpackungsfreien Laden "Feinkost Deinet" in Bonn-Duisdorf.

Bonn. Der Trend des verpackungsfreien Einkaufens verbreitet sich immer weiter: Nicht nur Kaufhäuser verzichten auf Plastiktüten, auch einige Lebensmittelgeschäfte in Bonn und Köln folgen mittlerweile dem Trend "Zero Waste". Eine Übersicht.

Von Katharina Hamann und Alexandra Mölleken, 26.07.2017

Seit es in vielen Geschäften keine Plastiktüten mehr umsonst gibt, ist der Rückgang dieser in Deutschland bereits um ein Drittel geschrumpft. Eine weitere Möglichkeit Plastik zu sparen bieten Lebensmittelgeschäfte, die vollständig auf Verpackungen verzichten und zu einer Alternative tendieren. Ganz nach dem Trend: "Zero Waste".

Statt in die umweltschädlichen Plastiktüten, wird die Ware hier in Papiertüten oder eigens mitgebrachte Gefäße abgefüllt. Diese Gefäße werden zunächst leer gewogen, bevor der Kunde diese mit Müsli, Gewürzen, Kaffee und Co. selbst auffüllt. Bezahlt wird im Anschluss nach Gewicht.

Das Konzept, vollständig auf Verpackungen zu verzichten, ist noch recht jung, weshalb Bonn und die Umgebung bereits nur wenige solcher Geschäfte zählen. Wo diese in Bonn und Köln zu finden sind, zeigt unsere Übersicht.

1 Freikost Deinet

Freikost Deinet bezieht seine Lebensmittel nach eigenen Angaben von Biohöfen und handwerklich arbeitenden Betrieben in der Region. Neben den von Kunden selbst abzufüllenden Lebensmitteln bietet der Laden auch einen Mittagstisch und ein Café an. Auch diese Speisen können in einem Pfandglas mitgenommen werden.

Mit dem Prinzip "caffé sospenso" lässt sich zudem noch eine gute Tat vollbringen: Einen Kaffee genießt der Gast selbst, den zweiten bezahlt er und hebt diesen für einen bedürftigen Menschen auf. Der Kaffee wird an der Kaffeebar in Form einer Wäscheklammer aufgehangen, bis ihn jemand haben möchte.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9-18.30 Uhr; Samstag: 9-14 Uhr

Adresse: Rochusstraße 266 in 53123 Bonn-Duisdorf

Telefonnummer: 0228-96690332

Website: www.freikost.de

2 Tante Olga

Laut eigenen Angaben ist "Tante Olga" der erste Laden in Köln ohne Verpackungen: Sowohl vor Ort als auch im Online-Shop ebnen die Inhaber hier den Weg für ein plastikfreies Leben. Wer eine Kundenkarte besitzt, erhält Rabatte. Mittwochs ist Studi-Tag bei Tante Olga, so dass Studierende an diesem Tag zu zu Kundenkartenpreisen einkaufen können. Dafür muss nur der entsprechenden Ausweis vorgelegt werden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10-19 Uhr; Montag & Samstag: 10-15 Uhr

Adresse: Berrenrather Straße 406 in 50937 Köln

Telefonnummer: 0221-94600076

Website: www.tante-olga.de

3 Veedelskrämer – Ehrenfeld unverpackt

Bei "Veedelskrämer" in Köln-Ehrenfeld können Kunden eigene Behälter mitbringen und auffüllen. Neben Lebensmitteln gibt es auch Feinkost, Drogerieartikel und Geschenkartikel zu kaufen. Außerdem richtet sich der Laden gegen die "to-go"-Kultur und besinnt sich auf Ruhe und bewussten Konsum.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10-19 Uhr; Samstag: 10-16 Uhr

Adresse: Venloer Straße 270 (Eingang in der Körnerstraße) in 50823 Köln

Telefonnummer: 0221-16893806

Website: www.veedelskraemer.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Läden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Fehlt ein Geschäft in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.