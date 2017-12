Rückruf bei Rewe, Edeka, Aldi & Co.

30.12.2017 Böklund. Möglicherweise sind mehrere Hähnchenfleisch-Produkte der Unternehmensgruppe "Zur Mühlen" mit gesundheitsgefährdenden Bakterien befallen. Daher hat der norddeutsche Fleisch- und Wursthersteller einen Rückruf der betroffenen Produkte gestartet.

Die Fleisch- und Wursthersteller-Unternehmensgruppe "Zur Mühlen" hat mehrere Hähnchenfleischprodukte zurückgerufen, die in großen Supermarkt- und Discount-Ketten verkauft wurden. Es könne sehr vereinzelt zu einer mikrobiologischen Verunreinigung mit Listerien (Bakterien) gekommen sein kann, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese Bakterien können die so genannte Listeriose verursachen, die sich in grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen oder in schlimmeren Fällen auch durch Erbrechen und Durchfall äußern kann.

Es handelt sich um verschiedene Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen Ende Dezember und Mitte Januar: Hähnchen-Snack (150g), Mini Hähnchensteak (160g), Hähnchenbrustfiletstücke (150g), Hähnchenbrust-Stücke mit verschiedenen Soßen (145g) sowie Chicken Wings (160g). Wer sie gekauft habe, solle sie nicht essen, hieß es. Auch ohne Kassenzettel können die Produkte zurückgegeben werden. Sie wurden aus dem Verkauf genommen.

Kostenfreie Hotline: 0800/9966221 (montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr). (dpa)