Mögliche Plastikteile

29.01.2018 Hamburg. Im Iglo-Rahm-Spinat könnten möglicherweise Plastikteile enthalten sein. Deshalb ruft das Unternehmen die Charge einer 800-Gramm-Packung zurück.

Aufgrund möglicher Plastikteile im Spinat ruft Iglo eine Charge seiner Ware zurück. Betroffen sind laut Unternehmen 800-Gramm-Packungen des Produkts "iglo Rahm-Spinat" mit einem Mindeshaltbarkeitsdatum 09.2019 und der auf der Packung enthaltenen Codierung "L7257AJ005 / Uhrzeit 23:00-3:00".

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sei es möglich, dass kleine schwarze Plastikteile von etwa acht und vier Millimeter Länge im Spinat enthalten sein können. "Diese könnten scharfe Kanten aufweisen, so dass beim Kauen oder Schlucken ein gewisses Verletzungsrisiko besteht. Die beiden Plastikteile stammen vermutlich vom Freilandanbau auf dem Feld", so das Unternehmen.

Geliefert wurden die betroffenen Packungen nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Hessen und Baden Württemberg. Das Unternehmen erstattet den Kaufpreis zurück. Hinweise dazu gibt es unter der gebührenfreien Rufnummer 0800-1005200 (werktags von 9 bis 17 Uhr). Andere Produkte von Iglo seien nicht betroffen. (general-anzeiger-bonn.de)