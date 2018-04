Frisches Stangengemüse

Den ersten frischen Spargel gibt es auch in der Region nun wieder zu kaufen.

Region. Der Spargel ist da - die Saison des beliebtesten Gemüses der Deutschen hat wieder begonnen. Auch in der Region gibt's natürlich jede Menge frische Spargelstangen. Wir verraten, wo.

Von Anna Maria Beekes, 13.04.2018

Mit der Saison 2017 waren die Spargelbauern nur mäßig zufrieden. Zwar konnte bis Ende Juni Spargel gestochen werden und damit so lange wie nie zuvor, doch das wechselhafte Wetter, bei dem sich Frost und hochsommerliche Temperaturen abwechselten, erschwerten den Bauern Anbau und Absatz. In diesem Jahr sind die ersten begehrten Stangen nun wieder erhältlich. Spätestens in der zweiten April-Hälfte soll es den Spargel flächendeckend in der Region zu kaufen geben. Vor allem das Vorgebirge gehört zu den größten Anbaugebieten Deutschlands. Wir zeigen, wo Sie dort und anderswo frischen Spargel kaufen können.

1 Hofladen Mandt, Alfter

Der Hofladen Mandt bietet an den Hängen des Vorgebirges in der Nähe des Alfterer Schlosses Obst und Gemüse an. Den Hof gibt es schon seit 1912. Der selbst angebaute Spargel wird dort Mitte/Ende April zu haben sein, eingekauften gibt es schon ab diesem Wochenende.

Adresse: Taubenweiherweg 4, 53347 Alfter

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8.30-18.30 Uhr, Samstag 8.30-14 Uhr, in der Spargelsaison auch Sonntag 10-12 Uhr

Kontakt: Telefon/Fax: 02222/9299774, E-Mail: Mandt-Alfter@web.de

Weitere Informationen: www.hofladen-mandt.de

2 Naturhof Wolfsberg, Alfter-Witterschlick

Der Familienbetrieb Naturhof Wolfsberg liegt am Naturpark Kottenforst vor den Toren Bonns im Tal. Die Familie bewirtschaftet einen 30 Hektar großen Kernobstbetrieb nach Naturland-Richtlinien. Der frische Spargel ist dort ab Ende kommender Woche erhältlich.

Adresse: Raiffeisenstraße 51, Alfter-Witterschlick

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9 bis 18.30 Uhr, Samstag 9-13 Uhr

Kontakt: Telefon 0228 / 96499450, E-Mail: h.mager@naturhof-wolfsberg.de

Weitere Informationen: www.naturhof-wolfsberg.de

3 Biolandhof Apfelbacher, Bornheim-Brenig

Die Familie Apfelbacher gründete 1980 den eigenen Gemüsebau-Betrieb in Bornheim-Brenig und schloss sich gleich dem kurz zuvor gegründeten Bioland-Verband an. Seit 1995 beliefern die Apfelbachers Kölner Haushalte mit der Ökokiste "Gemüse-Abo". Mit der Betriebsaussiedlung 2008 und dem Bau des neuen Hofs in der Tombergstrasse wurde auch der Raum für einen Hofladen geschaffen, der 2010 eröffnet wurde.

Adresse: Tombergstraße 1, 53332 Bornheim-Brenig

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9-19 Uhr, Samstag 9-14 Uhr

Kontakt: Telefon 02222/ 9271618, E-Mail: hofladen@bioland-apfelbacher.de

Weitere Informationen: www.bioland-apfelbacher.de

4 Spargel Ritter, Bornheim

Der Erdbeer- und Spargelbetrieb von Sabine und Claus Ritter wurde vor 30 Jahren gegründet, nach zehn Jahren kam zu den Erdbeerkulturen auch der Spargelanbau hinzu. Den frischen Spargel gibt es an den saisonal geöffneten Verkaufsständen der Ritters, die hier zu finden sind.

Adresse: Brehmstraße 10, Bornheim (Hauptbetrieb)

Kontakt: Telefon 02222/929893, Fax 02222/929702, Mobil 0173/2772776

Weitere Informationen: www.ritter-bornheim.de

5 Gemüsehof Steiger, Bornheim

Der Gemüsehof Steiger ist stolz, den patentierten "Bornheimer Spargel" zu kultivieren. Auf seiner Homepage bietet er übrigens auch leckere und teils außergewöhnliche Rezepte aus regionalem Gemüse - natürlich auch mit Spargel. Der ist auf dem Hof ab etwa Mitte April wieder zu haben.

Adresse: Dahlienstraße 100, Bornheim

Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 8.30-18.30 Uhr, Samstag 8-13 Uhr

Kontakt: Telefon 02227/4343, E-Mail: info@gemuesehofsteiger.de

Weitere Informationen: gemuesehofsteiger.de

6 BioBauer Palm, Bornheim

Auch im Hofladen der Biobauern Isabella und Leonhard Palm, seit 1988 in Bornheim ansässig, gibt es voraussichtlich rund um den 20. April wieder selbstangebauten frischen Spargel. Mittwochs und samstags sind die Palms außerdem auf dem Wochenmarkt zu finden.

Adresse: Bornheimer Straße 30, Bornheim

Öffnungszeiten: Montag 9-14 Uhr, Dienstag-Freitag 9-18.30 Uhr, Samstag 9-14 Uhr

Kontakt: Telefon 02222/81887, Fax 02222/81927, E -Mail: leo.palm@t-online.de

Weitere Informationen: 2015.biobauerpalm.de

7 Gemüsehof Mertens, Bornheim-Hersel

Bereits in der fünften Generation wird beim Gemüsehof Mertens in Hersel ein umfangreiches Sortiment angebaut. Neben dem eigenen Hofladen gibt es auch einen Lieferservice für Privatkunden und Gastronomie. Bei Mertens soll bereits Mitte April der erste Spargel in der Auslage liegen. Den gibt es auf Wunsch auch frisch geschält.

Adresse: Rheinstraße 171, Bornheim-Hersel

Öffnungszeiten: Montag-Samstag 8-18.30 Uhr, in der Spargel- und Erdbeerzeit zusätzlich sonntags von 10-18 Uhr

Kontakt: Telefon 02222/81118, Fax 02222/81705

Weitere Informationen: www.spargelausbornheim.de/mertens.htm

8 Bioland/Biohof Schulz, Bornheim-Roisdorf

Der Hof von Waltraud und Wolfgang Schulz ist eine Bioland-Gärtnerei. Im Hofladen und auf Wochenmärkten werden Naturkost, Gemüse, Obst und Fleisch verkauft. Spargel wird es dort voraussichtlich Anfang Mai wieder geben.

Adresse: Blutpfad 3, 53332 Bornheim-Roisdorf

Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag, 8 bis 18 Uhr

Kontakt: Telefon 02222/4544, Fax 02222/4784, E-Mail: w.schulz.de@t-online.de

Weitere Informationen: www.bioland-schulz.de

9 Spargelhof Saß, Bornheim-Uedorf

Frischen Spargel direkt vom Hof gibt es auch in Uedorf beim Spargelhof Saß - und das täglich, auch sonn- und feiertags. Schon Mitte April wird dort der erste Spargel der Saison verkauft.

Adresse: Isarstraße 13, 53332 Bornheim-Uedorf

Öffnungszeiten: Montag-Samstag 10-19 Uhr, Sonn- und Feiertage 9-13 Uhr

Kontakt: Telefon 02222/8598

Weitere Informationen: www.spargelhof-sass.de

10 Biohof Bursch, Bornheim-Waldorf

Der Biohof Bursch wird von den Geschwistern Heinz und Renate Bursch in vierter Generation geführt. Schon 1964 wurde der Hof auf ökologischen Landbau umgestellt und wird seither komplett biologisch bewirtschaftet. Heinrich Bursch erhielt 1994 sogar das Bundesverdienstkreuz als Wegbereiter des ökologischen Landbaus. Etwa Ende April gibt es dort den ersten Spargel.

Adresse: Weidenpeschweg 31, 53332 Bornheim-Waldorf

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.30-18.30 Uhr, Samstag 8-15 Uhr

Kontakt: Telefon 02227/919914

Weitere Informationen: www.biohof-bursch.de