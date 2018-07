"Rabattschlachten" während der Grillsaison

Bonn. Viel und billig soll das Fleisch zur Grillsaison sein. Diese Logik hat Konsequenzen. Auch Jobs in Bonn stehen laut der Lebensmittel-Gewerkschaft NGG auf dem Spiel.

Von Sebastian Meltz, 13.07.2018

Hunderte Euro für einen Grill auszugeben, ist nichts Besonderes mehr, die Freunde zum Wintergrillen einzuladen auch nicht. Mancher setzt gleich auf eine Steinzeit-Diät – mit viel Fleisch. Zwölf Euro kostet das Hochglanz-Magazin "Beef" – Losung: „Männer kochen anders.“

Gleichzeitig finden das 600 Gramm Nackensteak für 2,19 Euro oder die 280 Gramm Bratwurst zum Angebotspreis von 0,99 Euro zahlreiche Abnehmer beim Discounter. Während der Grillsaison werben Supermärkte mit preisgünstigen Angeboten. Die Grillkohle gibt es beim Kauf von Fleischprodukten mitunter sogar geschenkt. Viele Verbraucher wollen die billigen Schnitzel und Steaks, der Bauer und die Fleischindustrie liefern sie. Die Verwertungslogik, die hinter dieser Konsumkultur steckt, hat weitreichende Konsequenzen.

Auch Jobs in Bonn stehen auf dem Spiel

Nach Angaben der Arbeitsagentur sichert die Fleischverarbeitung rund 70 Arbeitsplätze in Bonn, in Fleischereien und Metzgereien kommen allein im Verkauf noch einmal 110 Jobs hinzu. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Köln (NGG) am Freitag mit. Und genau diese Stellen seien bedroht, wenn immer mehr und immer billiger produziert wird.

Zehn Tipps für das Grillen mit Vegetariern Foto: DPA Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Tomaten, Zucchini, Aubergine, Pilze und Co. lassen sich aufspießen und knackig grillen. Als Dip dazu eignen sich Tzaziki, Cocktailsauce oder Olivenöl.

Foto: DPA Aus Sojabohnen lassen sich ganz einfach selbst Schnitzel oder vegetarische Würstchen herstellen. Einfach pressen und mit verschiedenen Gewürzen oder frischen Kräutern anmachen. Nach Belieben unterschiedliche Gemüse zur Masse hinzufügen.

Foto: DPA Tofu ist die bekannteste Alternative für Vegetarier: Mariniert mit Kräutern, Sesam oder einen Abend vorher in Sojasoße eingelegt und dann mariniert - verschiedene Varianten lassen sich aus dem zunächst fad schmeckenden Tofu zaubern.

Foto: DPA Geheimtipp: Grünen Spargel kurz blanchieren, dann mit Olivenöl bestreichen und grobes Meersalz darüber streuseln. Knusprig grillen und fertig ist das Geschmackserlebnis.

Foto: Martin Gausmann Das Gemüse-, Soja- oder Tofupatty knusprig anbraten und dann wie auf einem normalen Burger nutzen. Z.B. frisches Ciabattabrot, knackiger Rucola, frische Tomaten, Feta und grünes Pesto - fertig ist der vegetarische Burger.

Foto: DPA Einen Maiskolben knusprig auf dem Grillrost bruzeln. Zunächst mit Butter bestreichen und würzen. Oder direkt mit Kräuterbutter garnieren und aufgespießt servieren.

Foto: dpa Alle möglichen Käsesorten lassen sich am Stück oder eingelegt grillen. Zerhackt in ein Stück Alufolie packen, mit Olivenöl, Kräutern, Gewürzen sowie frischen Zwiebeln garnieren und das Päckchen anschließend auf den Grill legen. Besonders zu empfehlen ist der Halloumi-Käse, ein halbfester Käse aus Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch.

Foto: DPA Polenta (ein meist aus Maisgrieß hergestellter fester Brei) lässt sich in Alufolie eingewickelt auf dem Grill brutzeln und danach leicht in Schnitten geteilt mit Feta-Käse, Tomaten sowie Basilikum garnieren.

Foto: dpa Feta gilt als sehr beliebte Grillmahlzeit: Am Stück, in Öl, Kräutern und Zwiebeln eingelegt - so lässt sich gern auf das Steak verzichten. Eine eigene Panade aus frischen Kräutern oder traditionell aus Brot ummanteln den Feta auf eine köstliche Art.

Foto: DPA Champignons gefüllt mit Kräuterbutter, am Spieß, eingelegt in Öl und Zwiebeln oder einfach so auf dem Grillrost. Dazu einen frischen Dip aus Joghurt oder Quark mit frischen Kräutern - fertig ist die pilzige Alternative.

Foto: DPA Paprika lassen sich ebenso in Öl und Kräutern einlegen, in Alufolie packen oder auch am Stück grillen. Zu empfehlen ist eine ganze Paprikaschote mit Couscous, anderen zerhackten Gemüsen oder Käse zu füllen und dann auf dem grill anzubraten.

Firmen setzen laut NGG in der Schlachtung und Fleischverarbeitung zu oft auf Niedriglöhne. Auch dies habe direkt mit dem Preiskampf zu tun. „Häufig werden Subunternehmer aus dem Ausland engagiert, die ihren Beschäftigten teils sogar den Mindestlohn vorenthalten“, erklärt NGG-Geschäftsführer Mohamed Boudih.

Nebenwirkungen und Lösungsvorschläge Die weltweit 20 größten Milch- und Fleischkonzerne übertreffen mit ihren jährlichen Emissionen sogar Deutschland, das viertgrößte Industrieland der Welt. So beschreibt es der "Fleischatlas". Laut Branchenzahlen isst ein Deutscher im Schnitt 59 Kilo Fleisch und 29 Kilo Fleischprodukte pro Jahr, meistens vom Schwein. Die Nebenwirkungen: Klimaschäden, Überdüngung, Artensterben, Tierleid – und Hunger in Entwicklungsländern. Die Lösungsvorschläge: mehr Aufklärung für Verbraucher, eine bessere Kennzeichnung am Ladenregal, Tier-Obergrenzen und stärkere Kontrollen in den Ställen. Millionen Schweine-Mastplätze würden nach den Vorschlägen wegfallen. Fleisch im Supermarkt würde teurer, wenn die Produktion umgestellt werde, sagt BUND-Vorsitzender Hubert Weiger. Es würde aber auch weniger gekauft, die Hälfte genüge. Das deckt sich mit Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie hält 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche für das richtige Maß – das wären etwa 16 bis 31 Kilogramm pro Jahr.

Regelmäßig decke der Zoll organisierte Schwarzarbeit auf. Die Lebensmittel-Gewerkschaft fordert deshalb verpflichtende Branchen-Standards: „Nur wer eine Ausbildung hinter sich hat, sollte schlachten und Fleisch zerlegen dürfen. Und diese anstrengenden Jobs müssen auch vernünftig bezahlt werden.“ Statt auf das Billig-Prinzip zu setzen, sollten Discounter mit gutem Beispiel vorangehen und sich gemeinsam zu fairen Mindestpreisen bekennen, so Bouhid.

Die NGG Köln rät Verbrauchern außerdem, nicht unbedingt die niedrigsten Preise zu zahlen. Finanziell macht das nach Einschätzung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sogar Sinn. „Das billigste Fleisch ist das teuerste“, sagt BUND-Vorsitzender Hubert Weiger. Was er meint: „Wir zahlen den scheinbaren Preis an der Ladentheke und dann zahlen wir als Steuerzahler das Doppelte für die ökologischen und sozialen Folgeschäden.“

Welchen Preis man für den eigenen Fleischkonsum tatsächlich bezahlt, erfährt man also nicht unbedingt an der Ladentheke.