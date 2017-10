GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Tapas-Bars in Bonn laden zum Schlemmen ein 2. La Vida, San Telmo, Sa Finca und Casa Pepe 3. Mallorquiner, Casa Pedro und Kajüte Iberica

Bonn. Unsere Redaktion hat ausgewählt: Wer die spanische Küche liebt und die Finger nicht von Tapas lassen kann, ist in diesen zehn Restaurants in Bonn und der Umgebung genau richtig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.10.2017

1 El Caballo

"Das Pferd" eröffnete Anfang 2014 mitten in Friesdorf. Bei einer gemütlichen Atmosphäre im Gastraum oder bei schönem Wetter im Innenhof lassen sich hier Tapas genießen. Alle Gerichte kann man auch zum Mitnehmen bestellen.

Foto: Horst Müller Tapas in Friesdorf: El Caballo

Adresse: Annaberger Straße 108, 53175 Bonn - Friesdorf

Öffnungszeiten: Sonntag, Montag , Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 18 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228/ 97147677, el.caballo@freenet.de, www.el-caballo.net

2 Der Spanier

Tagsüber halb Kiosk halb Lebensmittelgeschäft und abends Restaurant und Kulturlokal. Das Besondere an diesem Lokal ist, dass man quasi in einem bestuhlten Supermarkt sitzt. Dort kann es auch mal ein wenig enger werden, doch gerade das macht den Spanier so besonders. Dort werden ausschließlich typische und hervorragende Produkte aus Spanien angeboten und verkauft.

Adresse: Bornheimer Straße 76, 53111 Bonn

Öffnungszeiten Geschäft: Montags von 18 bis 22 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 15 und von 18 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 15 und von 18 bis 23 Uhr, Sonntags von 17 bis 22 Uhr.

Öffnungszeiten Bistro: Dienstag bis Freitag von 10 bis 15 und von 15.30 bis 17 Uhr, Samstags von 10 bis 15 Uhr.

Kontakt: 0228/1841-542, moc.reinaps-red@siul, www.der-spanier.com

3 Bienty

Das Bienty bietet eine Vielzahl an Gerichten aus der mediterranen Küche sowie regionale Speisen an. Von Fleisch - und Fischgerichten über vegetarische Speisen bis hin zu Desserts. Auf der Cocktailkarte sind mehr als 200 verschiedene Getränke zu finden.

Zu jedem Wochentag gibt es eine andere Aktion für die Gäste, angefangen bei All-you-can-eat für Schnitzel und Gambas bis hin zur Ladys Night mit Cocktails für 4,50 €.

Adresse: Hauptstraße 23, 53359 Rheinbach

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag von 12 bis 24 Uhr, Freitag von 12 bis 3 Uhr, Samstag von 16 bis 3 Uhr, Sonntag von 9 bis 24 Uhr

Kontakt: 02226/158-10-10, info@bienty.de, www.bienty.de