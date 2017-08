GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Hofläden verkaufen frische Eier in Bonn und der Region 2. Bauernhöfe in Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid 3. Hofläden und Selbstbedienungsstand

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Regionale Produkte werden immer beliebter, denn der bundesweite Eier-Skandal hat viele Verbraucher verunsichert. Kunden greifen deshalb vermehrt auf regionale Produkte zurück. Wir geben einen Überblick über Hofläden in Bonn und der Region.

Von Alexandra Mölleken, 03.08.2017

Ob das traditionelle Frühstücksei am Sonntagmorgen, ein knuspriges Spiegelei zu deftigen Bratkartoffeln oder ein schmackhaftes Omelett für zwischendurch – Hühnereier schmecken in verschiedensten Variaten. Und dann am besten von glücklichen Hühnern aus der Region. Um sicherzugehen, dass es sich tatsächlich um ökologisch erzeugte Eier aus der Region handelt, lohnt sich ein Blick auf die Kennzeichnung des Hühnereis.

Auch aufgrund des aktuellen Eier-Skandals wird die Nachfrage nach Produkten aus der eigenen Region bei den Verbrauchern immer größer. Deshalb bieten verschiedene Hofläden in Bonn und der Region frische Eier aus eigener Haltung an. Damit die Kunden zumindest in Fragen Eier wissen, was täglich auf den Teller und in den Magen gelangt. Wir haben eine Übersicht, so Sie regionale Hühnereier kaufen können.

1 Hofladen Mandt

Der Hofladen Mandt in Alfter bietet ein vielseitiges Angebot regionaler Produkte an. Bereits seit über hundert Jahren versorgt die Familie Mandt nun schon in der vierten Generation ihre Kunden mit frischem Obst, Gemüse, Eiern und weiteren Angeboten. Die Eier stammen von Freilandhühnern aus eigener Haltung. Hofbesitzer Karlheinz Mandt ist stolz auf seine Produkte "der kurzen Wege", die Regionalität und Qualität versprechen.

Öffnungszeiten: Dienstags bis Freitags von 8.30-18.30 Uhr, Samstags von 8.30-14 Uhr und Sonntags von 10-12 Uhr

Adresse: Taubenweiherweg 4 in 53347 Alfter

Telefonnummer: 02222-9299774

Website: www.hofladen-mandt.de

2 Hofladen Otto Schmitz-Hübsch

In Bornheim-Merten erhalten Kunden frische Eier in verschiedenen Varianten direkt vom Hof. Der Hofladen Otto Schmitz-Hübsch verkauft sowohl braune als auch weiße Eier aus Freilandhaltung, Wachteleier und selbstgefärbte bunte Eier. Auch viele weitere Produkte wie Obst, Gemüse, Honig und Kartoffeln versprechen Qualität aus der Region.

Öffnungszeiten: Montags bis Samstags von 8-19 Uhr

Adresse: Bonn-Brühler-Straße 14 in 53332 Bornheim-Merten

Telefonnummer: 02227-1609

Website: www.schmitzhuebsch.de