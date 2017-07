Prüfungstress im Studium

Bonn. Die Vorlesungszeit ist zu Ende, jetzt beginnt die Prüfungsphase für viele Studierenden. Um zwischen Klausuren und Hausarbeiten einen kühlen Kopf zu bewahren, gibt es einige Tipps, die man beachten sollte.

Von Katharina Hamann, 26.07.2017

Viele Studierende stehen jedes Semester vor dem gleichen Problem, sobald die Prüfungsphase ansteht. Der Lernstress vor Hausarbeiten und Prüfungen nimmt zu und die Anspannung steigt. Das führt regelmäßig dazu, dass Studenten sich überfordert fühlen oder Prüfungsangst enwickeln. Es gibt jedoch einfache Tricks, um effektiver und mit weniger Stress zu lernen.

Stressfreies Lernen durch diese Tipps Prioritäten kennen Es ist nicht immer leicht, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Es kann aber helfen, Stress zu vermeiden, indem man zum Beispiel die Prüfungen je nach Termin chronologisch vorbereitet - und sich dabei auf das Wesentliche fokussiert.

Sport/Bewegung als Ausgleich Wenn man den ganzen Tag über Unterlagen oder in der Bibliothek sitzt, ist es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen: am besten durch Bewegung. Ob ein Spaziergang oder Sport, Hauptsache man sorgt für ausreichend Bewegung.

Ausreichend Schlaf Nichts ist schädlicher für die Konzentration als Übermüdung. Daher sollte man in den Lernphasen genügend schlafen. Das heißt, nicht zu spät ins Bett zu gehen und genug Entspannung zu finden, um einen ruhigen Schlaf zu gewährleisten.

Für Entspannung sorgen Für den einen ist es Lesen, für den Anderen Meditation oder Musik: Zwischen den Lernphasen sollte man genügend Zeit zum Entspannen einplanen. Das kann auch ein Besuch in der Mensa mit Freunden sein oder aber Atemübungen und Meditation. Wichtig hierbei ist, dass man entspannt genug ist, um gut zu schlafen und so für Regeneration zu sorgen.

Ernährung Während der stressigen Phasen greifen viele Menschen zu schnellem Essen und viel Kaffee. Man sollte jedoch darauf achten, genügend Nährstoffe und Vitamine zu sich zu nehmen, um den Körper mit dem zu versorgen, was er braucht. Auch schlägt übertriebener Kaffeekonsum meist irgendwann auf den Magen und fördert Nervosität und Schlaflosigkeit.

Aufgaben einteilen Um nicht von einem Berg von Arbeit begraben zu werden gilt: Aufgaben herunter brechen. Einzelne Teilaufgaben formulieren oder Listen erstellen, die man abhaken kann. Kleinere Schritte erzielen schneller Ergebnisse und motivieren daher direkter als ein einziges, großes Ziel, das möglicherweise Druck aufbaut.

Aktiv Stress vermeiden Stress lässt sich auch bewusst vermeiden. Wenn man während der Lernphase nicht über das Studium, das Lernen oder andere Stress-besetzte Themen reden möchte, sollte man das seinen Freunden und der Familie klar machen. Oder aber man schiebt unwichtige, aber stressige Aufgaben aus anderen Bereichen auf die Zeit nach den Prüfungen. Nicht immer lässt sich Stress komplett vermeiden, aber man sollte zumindest versuchen, nicht in Panik zu verfallen.

Freizeit Zwischen den Lernphasen sollte man sich bewusst Freizeit gönnen. Das heißt, die Bücher weg legen, den PC ausmachen und eine Tätigkeit ausführen, die nichts mit dem Lernen zu tun hat. Sollte man sich dabei ertappen, während der Freizeit trotzdem an den Stress zu denken, ist es ratsam, sich durch Aktivitäten abzulenken. Das kann für jeden etwas anderes sein.

Wichtig ist auch die Frage: Was erwarte ich vom Lernen, was ist mein Ziel? Realistische Erwartungen können vor Enttäuschungen und Frustration bewahren und so den Stress minimieren. Stress kann nämlich nicht nur psychisch belastend sein, sondern sich auch in Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und Magenproblemen niederschlagen und so die Gesundheit beeinträchtigen.