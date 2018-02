Streit mit Katasteramt des Rhein-Sieg-Kreises

Um diese Garage von Rainer Pirkl in Wachtberg-Adendorf dreht sich der Streit mit dem zuständigen Katasteramt in Siegburg.

WACHTBERG. Ein Wachtberger Immobilieneigentümer fühlt sich vom Siegburger Katasteramt verschaukelt. Er soll seine Garage auf eigene Kosten neu vermessen lassen. Die Behörde sieht sich im Recht.

Von Axel Vogel, 04.02.2018

Hinter dem Streit, der seit Monaten zwischen Rainer Pirkl aus Wachtberg-Adendorf und dem Katasteramt des Rhein-Sieg-Kreises schwelt, verbirgt sich Grundsätzliches: Ursächlich geht es um die Einmessung von Pirkls Garage am Kastanienweg, wobei das Haus einer Eigentümergemeinschaft gehört. Dahinter steckt die Frage, wer hier in der Pflicht ist und wer für die Kosten einzustehen hat.

Konkret würden für das Einmessen der Garage nämlich laut Rhein-Sieg-Kreis 357 Euro fällig, die die Eigentümergemeinschaft zu tragen hätte. Dabei geht es aber Pirkl weniger ums Geld. Vielmehr sieht er sich als Opfer eines „Schildbürgerstreichs“, für den er nicht zahlen will. Notfalls will der Wachtberger bis vor das Kölner Verwaltungsgericht ziehen. Auch bei der Kreisverwaltung zeigt man sich mit Hinweis auf die Gesetzlage unnachgiebig.

Begonnen hatte alles im Sommer ganz unaufgeregt: Rainer Pirkl und seine Frau bemerkten zwei Männer, die dabei waren, seine Garage einzumessen. Auf Nachfrage stellten sich die Herren als Mitarbeiter des Katasteramtes vor und erklärten dem Ehepaar Pirkl, „dass die Garage auf dem Grundstück eingemessen werden müsse“. Luftbilder hätten ergeben, dass die Garage bislang nicht erfasst sei, wozu Pirkl nichts sagen kann: „Wir sind jetzt die dritten Eigentümer des Hauses und haben über die Garage keine Unterlagen mehr.“

Rein formaler Verwaltungsakt

Pirkls waren damals auch ganz entspannt, weil ihnen die beiden Mitarbeiter erklärt hatten, dass diese Einmessung ein rein formaler Verwaltungsakt sei, der den Eigentümern keinerlei Kosten verursache. Nach einer Vermessung, die etwa 20 Minuten gedauert hatte, und die aus Sicht der Eheleute „offensichtlich äußerst sorgfältig“ war, verabschiedeten sich die Mitarbeiter.

Eine unerwartete Wendung nahm der Fall am 7. November: In einem Schreiben forderte das Katasteramt des Rhein-Sieg-Kreises die Eigentümergemeinschaft auf, innerhalb einer Frist von einem Monat die kostenpflichtige Einmessung der Garage zu beauftragen. Die Einmessung auf Kosten der jetzigen Eigentümer sei gemäß Paragraf 16 Absatz 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes wie für alle Gebäude, deren Fertigstellung nach 1972 erfolgt sei, zwingend vorgeschrieben.

Dass ist für Pirkl bereits der erste Stein des Anstoßes. Denn wäre die Garage vor dem Stichtag 1. August 1972 errichtet worden, „wären die vom Katasteramt im August 2017 erhobenen Messdaten offensichtlich gesetzeskonform und völlig ausreichend für die Aktualisierung der Katasterdaten“. Da aber die Garage vermutlich nach 1972 errichtet wurde, seien die erhobenen Messdaten nicht verwendet und stattdessen eine erneute Einmessung angeordnet worden. Allerdings moniert Pirkl. „Der Nachweis über das Baujahr der Garage ist schwierig, weil sowohl der Bauherr als auch der zweite Vorbesitzer/Eigentümer des Eigenheims schon vor Jahren verstorben sind.“ Die Eigentümergemeinschaft verfüge über keine Unterlagen, „aus denen das Baujahr der Garage hervorgeht“.

Aktualisierung der Unterlagen nicht erforderlich

In einem weiteren Schreiben vom 14. November wiesen Pirkl und die Eigentümergemeinschaft das Katasteramt wie auch Landrat Sebastian Schuster darauf hin, dass die Garage erst vor kurzem eingemessen worden und eine erneute Einmessung daher für die Aktualisierung der Katasterunterlagen nicht mehr erforderlich sei. Zudem forderten die Verfasser das Katasteramt auf, „die Anordnung zur Einmessung der Garage zurückzuziehen und die bereits vorhandenen Vermessungsdaten für die Aktualisierung des Katasters zu verwenden“.

Doch der Landrat wie der Kreis bestanden auf einer erneuten Einmessung. Begründung: Die fragliche Garage sei nach dem Stichtag 1. August 1972 errichtet worden. Infolgedessen würden die Vorschriften des Paragrafen 16 Absatz 2 Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) NRW gelten. Ergo habe der Eigentümer kostenpflichtig selbst einzumessen.

Auf Prinzipielles weist in dem Zusammenhang auch Rita Lorenz, Sprecherin des Kreises, hin: „Seit dem 1. August 1972 existiert eine gesetzliche Gebäudeeinmessungspflicht, der grundsätzlich vom Grundstückseigentümer nachgekommen werden muss.“ Da dies nicht von allen betroffenen Eigentümern erledigt worden sei, überprüft nun das Katasteramt rund 40 000 im Rhein-Sieg-Kreis vorhandene Gebäude auf ihre Einmessungsverpflichtung: „Die Überprüfung im Rahmen der Nachkontrollen wird durch Auswertung verschiedener Informationsquellen vorgenommen und nicht ausschließlich durch die Auswertung von Luftbildern“, führt Lorenz aus. Dabei schreibe der Gesetzgeber allerdings eine „hohe Genauigkeit“ beim Einmessen vor.

Rechtssicherheit

Dieser Genauigkeitsanspruch diene unter anderem der Rechtssicherheit und des -friedens. Auch sei es richtig, dass Gebäude, die vor 1972 gebaut worden sind, nicht der Einmessungspflicht unterliegen würden. Diese Gebäude werden laut der Kreissprecherin „von Amts wegen kostenfrei topographisch eingemessen, um den aktuellen und vollständigen Nachweis der Gebäude in den Geobasisinformationssystemen zu gewährleisten“. Diese Daten seien lediglich bedarfsgerecht und von geringerer Genauigkeit.

Was nun die Garage des Adendorfers angehe, sei diese „bedauerlicherweise“ versehentlich in die Kategorie der Gebäudefertigstellungen vor 1972 eingeordnet worden und folglich in einem vereinfachten Verfahren topographisch eingemessen worden, so Rita Lorenz: „Erst später stellte man bei einer Nachprüfung fest, dass die Garage nach 1972 fertiggestellt wurde und somit der Gebäudeeinmessungspflicht unterliegt.“

Für dieses Versehen habe sich der Rhein-Sieg-Kreis bei Rainer Pirkl auch entschuldigt. „Ein Schaden ist ihm aufgrund der zunächst falschen Einordnung nicht entstanden“, ergänzt Lorenz. Dessen ungeachtet bleibe aber die Notwendigkeit bestehen, „die Garage mit den vom Gesetzgeber geforderten Genauigkeitsansprüchen einzumessen“. Hier sei der Bürger nicht von seiner gesetzlichen Pflicht entbunden. „Die Verpflichtung zur amtlichen Gebäude-Einmessung bestand vielmehr für ihn zu jeder Zeit“, sagt Lorenz. Im Zuge einer gesetzlichen Gleichbehandlung könne auch in diesem Einzelfall nicht auf eine hochgenaue Vermessung verzichtet werden.

Die Kreissprecherin ergänzt auch, dass eine ganze Reihe Hausbesitzer von den Nachvermessungen betroffen sind. „Im vergangenen Jahr haben etwa 1300 Eigentümer im Rhein-Sieg-Kreis durch Beauftragung einer Vermessungsstelle ihre Verpflichtung zur Gebäude-Einmessung erfüllt.“ Von diesen seien 75 Prozent erst nach einem Hinweisschreiben des Katasteramtes tätig geworden.