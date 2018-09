BONN. Ein Kölner Makler will mit einem Immobilienmarktbericht für Bonn das Thema Wohnen in der Bundesstadt verständlich aufbereiten.

Von Axel Vogel, 09.09.2018

Marktberichte über die Entwicklung des regionalen Immobilienmarktes und die Preise gibt es bereits. Die Kreissparkasse Köln (KSK) etwa präsentiert zum siebten Mal eine ausführliche Marktübersicht für die Region Köln. „Der Bericht enthält wie in den Vorjahren eine detaillierte Auflistung von Miet- und Kaufpreisen auf kleinräumiger Ebene für die Städte Köln, Bonn und Leverkusen sowie für den Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis“, teilt die KSK mit.

Für Suchende kann auf Immobilienmärkten in Ballungsgebieten wie Bonn, wo eine große Nachfrage auf ein kleines Angebot trifft, „ein verständlicher Marktbericht eine wichtige Orientierungshilfe sein“, sagt Roland Kampmeyer, Geschäftsführer eines Kölner Maklerbüros, das seit 2016 verstärkt in Bonn arbeitet. Diesen Markt hält Kampmeyer für so wichtig, dass er seit zwei Jahren einen eigenen Marktbericht für die Bundesstadt auflegt. Am vergangenen Mittwoch präsentierte der Makler seinen dritten Marktbericht, der in Zusammenarbeit mit dem Institut innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH (iib), der Hüttig & Rompf AG, Immobilienscout24 und der Stadt Bonn entstanden ist.

Verbraucherfreundlich konzipiert

Das rund 100 Seiten starke Werk enthält Angebotspreise für Häuser und Eigentumswohnungen, die Entwicklung der Wohnungsmieten sowie die Nachfrage- und Renditeentwicklung von Immobilien in den vier Bonner Stadtbezirken Bad Godesberg, Beuel, Bonn und Hardtberg. Einen eigenständigen Bonner Marktbericht hält Roland Kampmeyer für geboten, weil viele Marktberichte die Stadt nur als Teil der Region abbildeten: „Wir haben eine Lücke geschlossen, die Bonn mehr als verdient hat.“ Schließlich würde kaum eine andere deutsche Stadt „das Lokale und Globale intensiver leben, als die mit ihren über 325 000 Einwohnern aus 177 Ländern verhältnismäßig kleine Großstadt Bonn“.

Kampmeyer betont, dass sein Marktbericht verbraucherfreundlich konzipiert sei: „Das Papier gewährt Lesern einen freien Zugriff auf Expertenwissen.“ Die leicht verständliche Darstellung von Fachwissen ermögliche „ein allgemeines Verständnis für die immobilienspezifischen Besonderheiten der Bundesstadt“. Der Bericht gebe Aufschluss über Einflüsse und Entwicklungen in den vier Stadtbezirken und ihren jeweiligen Ortsteilen.

Angespannter Markt

Nach Kauf, Miete und Immobilientyp differenzierte Preiskarten bildeten zudem das lokale Preisgefüge ab. Unterm Strich liegt für Kampmeyer der Vorteil „in den konkreten, lageorientierten Preisinformationen“. Dies schaffe Entscheidungs- und Planungssicherheit für Verkäufer und Käufer. Einige der zentralen Botschaften: „Auf das gesamte Stadtgebiet und sämtliche Wohnungsgrößen bezogen sind die Mieten für Bestandswohnungen auf 9,57 Euro je Quadratmeter gestiegen.“ Die Bonner Neubaumiete betrage 11,66 Euro. Fazit: „Trotz der Unterschiede zwischen den einzelnen Ortsteilen herrscht im gesamten Stadtgebiet ein hohes Mietniveau.“

Auch wer eine Immobilie kaufen will, muss tief in die Tasche greifen: „Der wachsende Bedarf an Eigentumswohnungen und steigende Baukosten haben innerhalb der letzten zehn Jahre einen deutlichen Anstieg der Kaufpreise bewirkt“, heißt es. Und die Bonner Neubaupreise: „Sie sind in den letzten zehn Jahren von 2489 Euro auf 3832 Euro je Quadratmeter gestiegen.“

Der angespannte Markt zeigt sich auch bei Häusern: „In den zentralen Ortsteilen, wo tendenziell platzsparend gebaut wird, sind im Neubau keine Angebote beobachtbar“, stellt der Marktbericht fest. „Der Angebotspreis im Bestand erreicht dort mit 4100 Euro je Quadratmeter Wohnfläche das höchste Niveau der Stadt.“ Dabei reiche die Spanne der Bestandspreise im Stadtgebiet von 2400 bis 4100 Euro.

Gastbeitrag von OB Sridharan

Der Stadt Bonn ist Kampmeyers Immobilienmarktbericht „offiziell nicht bekannt“. Aber zur grundsätzlichen Vorgehensweise sagt Presseamtsmitarbeiterin Stefanie Zießnitz: „Nach Internetrecherche werden für diesen Marktbericht – wie für jeden anderen Marktbericht – Angebotspreise sowie Angebotsmieten ausgewertet.“ Offensichtlich geschehe dieses besonders in Kooperation mit „Immobilienscout 24“. „Es ist bekannt“, so Zießnitz weiter, „dass Immobilienscout 24 nach Abschluss eines Geschäfts auch nach dem erzielten Preis fragt.“ Wie nah die Ergebnisse an die Realität heranreichten, könne die Verwaltung daher nicht beurteilen. Das Presseamt verweist auf den Gutachterausschuss, der sich auf eine „völlig andere Informationsquelle“ stützt. Zießnitz: „Wir erhalten die tatsächlich notariell beurkundeten Preise, werten diese aus und veröffentlichen jährlich in Form der Bodenrichtwerte und im Grundstücksmarktbericht.“ So werde der reale Markt abgebildet.

Dazu stellt Kampmeyer klar: „Es ist schlicht falsch, wenn die Stadt Bonn annimmt, das wir Preise von Immobilienscout24 auswerten.“ Vielmehr nehme das iib Institut „komplexe Auswertungen der Kauf- und Mietpreise vor“: Auch wundert ihn, dass der Stadt sein Marktbericht unbekannt ist: „Für die aktuelle Ausgabe hat Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan einen Gastbeitrag verfasst.“

Umfangreicher Marktbericht

Aus Sicht von Helmut Hergarten, Hauptgeschäftsführer von Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg, ist der Marktbericht umfangreich „und daher für den Normalverbraucher sicher schwere Kost“. Andererseits seien viele wichtige Informationen zusammengetragen worden. Im Grunde habe Kampmeyer etwas vorgelegt, „was bisher im Bonner Immobilienmarkt fehlte“.

Von solchen Darstellungen der Lage auf dem Immobilien- und und Mietmarkt durch Maklerbüros hält Bernhard von Grünberg, Vorsitzender des Mieterbundes Bonn/Rhein-Sieg/Ahr, allerdings wenig: „Hier wirkt immer Eigeninteresse mit, Immobilien und Mieten teuer darzustellen.“ Von den Werten hänge auch die Provision ab. Deswegen haben laut von Grünberg „solche Übersichten, unabhängig von der statistischen Zuverlässigkeit immer die Tendenz , die Preise steigen zu lassen“. Der Gutachterausschuss der Stadt, der die wirklich abgeschlossenen Grundstücksverträge dokumentiere, „ist die zuverlässigere Quelle“.

Anlässlich der Bonner Immobilienmesse am 15. September im Telekom Dome hält Kampmeyer um 14.30 Uhr einen Vortrag: „Immobilienmarktbericht Bonn 2018 – Zahlen, Daten, Perspektiven“.