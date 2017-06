GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese zehn Sushi-Restaurants in Bonn sind einen Besuch wert 2. Shokuyoku, Ichiban Sushibar und Kooki 3. Yunico, Yokoso und Nan King

Bonn/Region. Kappa maki, sake maki, California roll – wir haben Bonner Restaurants zusammengestellt, in denen Sushi-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.

Von Nathalie Dreschke, 08.06.2017

Sushi ist nicht gleich Sushi. Zwar sind die gängigen Sorten mit Avocado, Lachs oder Gurke auch Sushineulingen bekannt, bei den Zutaten, Kombinationen und Variationen sind jedoch keine Grenzen gesetzt. Bei dieser japanische Spezialität wird eine beliebige Zutat, oft roher Fisch oder Gemüse, mit gesäuertem Reis in getrockneter Seetang, Nori, eingerollt.

Viele ausgefallene Spezialitäten sind auch in den Bonner Sushi-Restaurants zu finden. Eine kleine Auswahl:

1 Makiman

Nicht nur japanische, auch koreanische, thailändische und indische Einflüsse sind auf den Speisekarten der Makiman Restaurants zu finden. Drei Restaurants sind in Bonn verteilt, alle bieten Sushi an, aber in jedem gibt es eine Besonderheit. In Makiman 1 stehen, neben einer großen Auswahl an Sushi auch Nudeln und Reis auf der Speisekarte. Makiman 2 sticht durch das BBQ hervor und in Makiman 3 werden, neben Wein, asiatische Tapas angeboten.

Adresse und Kontakt

Makiman 1

Steintorbrüke 11

53111 Bonn

Tel. 0228-7216957

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 12.00 - 23.00 Uhr, Freitag bis Samstag: 12.00 - 23.30 Uhr, Sonn- und Feiertag: 16.00 - 21.30 Uhr.

Besonderheiten: wöchentlich wechselnder Mittagstisch.

Makiman 2

Ermekeilstraße 28

53113 Bonn

Tel. 0228-38767948

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 17.00 - 23.00 Uhr, Montag: Ruhetag

Besonderheiten: integrierter Tischgrill, an denen verschiedene Fleischsorten koreanisch zubereitet werden können.

Makiman 3

Goetheallee 68

53225 Bonn

Tel. 0228-94777280

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 17.00 - 23.00 Uhr, Sonntag: Ruhetag

2 Kugelfisch Sushi Bar

In der Kugelfisch Sushi Bar werden traditionelle Gerichte mit neuen, ungewöhnlichen Zutaten kombiniert und angerichtet. Neben einem Sushi-Buffet bietet das Restaurant auch Sushi-Kurse und "Privates Kochen" an.

Adresse und Kontakt

Clemens-August-Str. 20-22

53115 Bonn

Tel. 0228-5209398

Email: info@kugelfisch-sushi.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12.00 - 23.00 Uhr, Sonntag: 17.00 - 23.00 Uhr.

3 Papa Umi

Mit einem monatlich wechselnden Angebot und der "Aktion des Monats" sorgt Papa Umi regelmäßig für Abwechslung. Außerdem bieten sie von Montag bis Freitag, von 11.00 bis 16.00 Uhr, den "Business Lunch" mit vielen verschiedenen Menüs an.

Adresse und Kontakt

Bertha-von-Suttner-Platz 15

53111 Bonn

Tel: 0228 9813777

Email: hellobonn@papa-umi.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11.00 - 22.00 Uhr, Sonn- und Feiertag: 12.00 - 22.00 Uhr.

4 GinYuu

"Industrial meets Asia" ist das Motto der panasiatisch-pazifischen Küche des GinYuu Restaurants. Beim Frontcooking können die Gäste dabei zusehen, wie die GinYiis, die GinYuu-Mitarbeiter, die Gerichte zubereiten. Neben Sushi, Reis und Nudeln bietet GinYuu auch Burger, Salate und California Specials an.

Adresse und Kontakt

Ollenhauerstraße 1

53113 Bonn

Tel.: 0228 18474167

Email: bonn@ginyuu.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 11.00 - 23.00 Uhr