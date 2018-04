Datenschutz, Mindestlohn, Rundfunkbeitrag

Bonn. In Deutschland und Europa gelten ab dem kommenden Monat einige neue Richtlinien und Gesetze. Welche davon sich unmittelbar auf den Verbraucher auswirken, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengetragen.

Von Judith Nikula, 30.04.2018

Besserer Datenschutz, neue Mindestlöhne und gespeicherte Fluggastdaten: Mehrere neue Richtlinien und Gesetze treten im Mai 2018 in ganz Europa und Deutschland in Kraft. Einige davon betreffen den Verbraucher unmittelbar. Hier können Sie nachlesen, was sich im kommenden Monat für Sie ändern wird.

Rundfunkbeitrag

Seit 2013 muss jeder Haushalt in Deutschland den Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro im Monat zahlen, unabhängig davon, ob Radio- und Fernsehgeräte genutzt werden oder nicht. Vor fünf Jahren fand dafür der letzte Datenabgleich ab. Nun überprüft der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum 6. Mai erneut sämtliche Daten der Einwohnermeldeämter, um herauszufinden, welche Personen bislang keinen Rundfunkbeitrag zahlen.

"Der Meldedatenabgleich soll sicherstellen, dass sich auch künftig alle Bürgerinnen und Bürger an der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beteiligen", betonte Hermann Eicher, Jurist beim SWR, in einer Pressemitteilung des Beitragsservices. Alle volljährigen Personen, die bei der Überprüfung keinem Beitragskonto zugeordnet werden können, müssen sich entweder neu anmelden oder eine Beitragsnummer angeben, unter der sie den Rundfunkbeitrag bereits bezahlen.

Fluggastdaten

Ab Ende Mai speichert das Bundeskriminalamt sämtliche personenbezogenen Daten von Fluggästen für fünf Jahre lang. Darunter fallen der Name, Wohnadresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer und Zahlungsart aller Passagiere von Auslandsflügen.

Den entsprechenden Gesetzesentwurf beschloss die Bundesregierung bereits Anfang 2017. Dazu erklärte der damalige Innenminister Thomas de Maizère in einer Pressemitteilung: "Terroristen und Schwerkriminelle machen nicht vor Grenzen halt. Um Straftaten zu verhindern oder jedenfalls aufzuklären, müssen wir wissen, wer wann die Grenzen des Schengenraumes überschreitet." Ziel der Datenspeicherung ist es also, Terrorismus und schwere Kriminalität besser bekämpfen und gegebenenfalls verhindern zu können.

Datenschutz

Ab dem 25. Mai gelten in ganz Europa neue Datenschutzbedingungen. Durch die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union sollen Nutzerdaten dadurch zwar besser geschützt, gleichzeitig aber auch länger gespeichert werden. So müssen Verbraucher vor Nutzung einer Website demnächst etwa explizit zustimmen, dass ihre persönlichen Angaben von dieser verwendet werden dürfen.

Seitens der Unternehmen ändert sich, dass diese offenlegen müssen, wie die gespeicherten Daten verarbeitet und weitergegeben werden, zum Beispiel für Werbezwecke. Ziel ist es, ein möglichst einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der EU zu etablieren und die Privatsphäre der Bürger besser zu schützen.

Die neue Verordnung gilt für alle, die persönliche Daten von EU-Bürgern verarbeiten, nutzen und speichern. Viele Unternehmen aktualisieren aus diesem Grund momentan ihre Nutzungsbedingungen. Der Messaging-Dienst Whatsapp hebt das Mindestalter für seine Nutzer etwa auf 16 Jahre an.

Wer die App bislang nutzen wollte, musste mindestens 13 Jahre alt sein. Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram weisen Nutzer derzeit auf grundlegende Änderungen hin und geben zusätzlich die Möglichkeit, Einstellungen für die Privatsphäre von persönlichen Profilen anzupassen. Angesichts des jüngsten Datenskandals sollten Verbraucher diese Möglichkeit nutzen, um zumindest ein Mindestmaß an Kontrolle über sensible Daten zurückzugewinnen.

Mindestlohn

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es innerhalb der einzelnen Berufsbranchen zusätzliche Mindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften sowie Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemein gültig erklärt. Im Mai 2018 steigen die Löhne für Gerüstbauer auf 11,35 Euro, für Maler und Lackierer auf 13,30 Euro in Westdeutschland und 12,40 in Ostdeutschland, für Steinmetze und Steinbildhauer auf 11,40 Euro.

Die entsprechenden Branchen liegen damit über dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro. Laut Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) soll dies auch in Zukunft so bleiben. Sämtliche Löhne, die Tarifpartner für ihre einzelnen Berufsfelder aushandeln, seien unabhängig von der bundesweiten Festlegung des Mindestlohns.