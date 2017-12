Einbruchschutz

BONN. Mehrfach vorbeugen lohnt sich: Die Bonner Verbraucherzentrale erklärt, welche Regeln Eigentümer und Mieter beachten müssen, um für den Schadenfall abgesichert zu sein.

Von Axel Vogel, 03.12.2017

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit haben Einbrecher wieder Hochkonjunktur. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei bundesweit mehr als 150.000 Einbrüche. Bei der Frage, wie sich Immobilienbesitzer schützen beziehungsweise absichern können, kommt es nicht nur darauf an, entsprechende Einbruchsicherungen an Fenstern und Türen anzubringen. Wichtig ist es zudem für den Fall vorzusorgen, wenn die Langfinger trotz aller Vorsorge erfolgreich Beute machen.

Allein die Provinzial Rheinland Versicherung AG hatte bis Ende September 2017 als Folge von Einbruchdiebstahl mehr als 12,5 Millionen Euro Schadenaufwand, betont Provinzial-Sprecher Christoph Hartmann. Damit zeichne sich für dieses Jahr zwar ein leichter Rückgang gegenüber 2016 ab, so Hartmann weiter: „Einbruchdiebstahl liegt aber nach wie vor auf einem hohen Niveau und ist für uns ein Dauerthema in der Schadenregulierung.“ „Daher ist die Hausratversicherung der Schlüssel für den Ersatz von Möbeln, Fernsehern oder Kleidung“, erklärt Susanne Bauer-Jautz, Leiterin der Beratungsstelle Bonn der Verbraucherzentrale NRW. Damit die Hausrat greift, müssten Einbruchsopfer aber einige Verhaltensregeln beachten.

Grundsätzlich deckt der Abschluss einer Hausratversicherung auch den kompletten Hausrat ab, führt Susanne Bauer-Jautz aus: „Von Möbeln über Kleidung bis hin zu Elektrogeräten.“ Wenn die Langfinger Bücher, Teppiche, Geschirr oder sogar das Futter für die Haustiere mitgenommen haben, gibt es laut Bauer Jautz „Ersatz vom Versicherer“. Mitversichert sei auch, wenn sich die Beute in einer nahe liegenden Garage oder in einem Keller befand.

„Wir bieten unseren Kunden eine Hausratversicherung im Bausteinsystem an“, erklärt Christoph Hartmann, Sprecher der Provinzial Rheinland: „Der Versicherungsschutz kann dabei an den individuellen Bedarf angepasst werden.“ Um sich optimal im Falle eines Einbruchs beziehungsweise Diebstahls abzusichern, seien die Bausteine „SicherheitPlus“ und „DiebstahlPlus“ eine gute zusätzliche Wahl. Bei SicherheitPlus werde unter anderem der Versicherungsbetrag etwa für Schmuck, Uhren, Briefmarken und Münzen auf 30.000 Euro erhöht. Der Baustein DiebstahlPlus erweitert laut Hartmann den Diebstahlschutz des Eigentums: „In dieser Zusatzleistung ist etwa der Diebstahl aus verschlossenen Dachboxen und Kfz-Anhängern noch mitversichert.“

Damit das bei einem Einbruch gestohlene Wohnungseigentum über die Hausratversicherung abgesichert ist, muss der Tatort allerdings bestimmte Bedingungen erfüllen. „So sollte sich der Einbrecher beispielsweise mit einem Werkzeug wie einer Brechstange oder einem Dietrich Zugang verschafft haben“, präzisiert Susanne Bauer-Jautz. Auch wenn der Dieb mit Hilfe eines vorher geraubten Wohnungs- oder Hausschlüssels einbrechen konnte, muss die Hausratversicherung nach Aussage von Susanne Bauer-Jautz das gestohlene Eigentum ersetzen: „Kein Versicherungsschutz besteht allerdings, wenn der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten entwendet werden konnte.“

„Wenn bei Verlassen der Wohnung oder des Hauses alle Fenster verschlossen und die Außentüren abgeschlossen werden, besteht grundsätzlich Versicherungsschutz für Einbruchdiebstahlschäden“, stellt Provinzial-Sprecher Christoph Hartmann klar: „Ein Zuziehen der Wohnungstür reicht allerdings nicht aus.“ Nur bei hochwertigem Hausrat sei die Einhaltung besonderer Sicherheitsvorschriften erforderlich, wie die Aufbewahrung hochwertiger Güter in einem dafür geeigneten Tresor und die Installation einer Einbruchmeldeanlage.

Zur Frage, wofür die Hausratversicherung genau aufkommt, erklärt die Verbraucherzentrale: „Der Versicherte erhält im Schadenfall so viel Geld, dass er einen gleichwertigen Gegenstand zu heutigen Preisen neu erwerben kann, also den Wiederbeschaffungspreis“, so Expertin Bauer-Jautz und warnt dabei: „Das muss aber nicht der ursprüngliche Kaufpreis sein.“ Übernommen würden auch die Reparaturkosten für beschädigtes Inventar oder für Türen und Fenster. Darüber hinaus werde eine Wertminderung für beschädigte, aber noch uneingeschränkt nutzbare Gegenstände bezahlt.

Allerdings haben Einbruchsopfer auch Pflichten. Oberste Verhaltensregel ist laut Susanne Bauer-Jautz: „Der Einbruchdiebstahl muss unverzüglich der Polizei und dem Versicherer gemeldet werden.“ Selbstverständlich sei es, dass der Schaden so gering wie möglich zu halten ist, „also zum Beispiel Scheck- und Kreditkarten sofort gesperrt werden müssen“. Außerdem gehöre es zu den Pflichten von Geschädigten, dass für Polizei und Versicherer umgehend eine Liste über die gestohlenen und beschädigten Gegenstände angefertigt wird. Dabei handelt es sich um die sogenannte Stehlgutliste.

Auf der muss man etwa den Neuwert des Diebesguts angegeben. Zudem hat der Geschädigte die Beute der Einbrecher – wie Uhr, Laptop oder Fernseher – detailliert zu beschreiben. Dabei betont Susanne Bauer-Jautz: „Die Stehlgutliste muss auf jeden Fall beim Versicherer eingereicht werden.“ Geschädigte könnten sich keinesfalls darauf verlassen, dass die zuständigen Behörden sie an die Abgabe dieser Liste erinnern. Die Verbraucherzentrale verweist auf die Internetseite des Landeskriminalamtes (www.riegelvor.nrw.de), auf der sich ein Muster zum Erstellen einer Stehlgutliste finde.

Um für den Schadensfall gewappnet zu sein, rät Verbraucherberaterin Susanne Bauer-Jautz Immobilienbesitzern, wertvollen Hausrat mit Fotos und Einkaufsbelegen zu dokumentieren. Diese Unterlagen könnten dann dem Versicherer im Schadensfall vorgelegt werden.

Ein weiterer Tipp: „Es empfiehlt sich, vorbeugend alle Wertgegenstände eindeutig zu markieren, etwa durch eine Gravur oder UV-Stifte: „Werden diese sogenannten Obliegenheiten nicht sorgfältig erfüllt, läuft das Einbruchsopfer trotz einer Hausratversicherung Gefahr, dass der Versicherer seine Leistungen kürzt oder sogar überhaupt nicht für den Schaden aufkommt“, warnt die Verbraucherberaterin.

In dem Zusammenhang erinnert Provinzial-Sprecher Hartmann an den Stellenwert von Prävention: „Wir sind für unsere Kunden nicht nur im Schadenfall da, sondern unterstützen sie auch dabei, zu vermeiden, dass ein Schaden entsteht.“ So liefere sein Unternehmen Tipps und Hinweise rund um Sicherheitsschwachstellen in den eigenen vier Wänden.

Bei Fragen zur Regulierung von Einbruchschäden bietet auch die Bonner Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW ihre Hilfe an.

Weitere Infos: www.verbraucherzentrale.nrw/schadensfall